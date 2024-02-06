達興 面板看旺創波段高

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達興（5234）因面板產業春燕提前來到而受惠，在本土法人買盤拉抬之下，股價強勢反彈，5日以平盤開出後一路震盪走高，終場上漲4.91％作收，收盤價117.5元，寫下波段高點，成交量約3,974張。

達興產品組合仍以顯示器材料占比最高，達94％，半導體材料占比約4％、關鍵原材料比重約2％，近年達興持續優化產品線，同時策略性拓展新版圖，至少有2、3個產品在今年有機會推展到新客戶。另半導體方面，後段先進封裝製程，晶圓先進製程、成熟製程也有很多機會，現在至少有5個新產品已到了臨門一腳階段。