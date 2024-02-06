AM給力 東陽1月營收大增5成

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東陽近年財報

延續去年熱度，東陽（1319）自結1月營收22.88億元，年增52.75％，再創歷年最強1月，其中AM（售後維修）汽車零件事業受惠北美暴風雪頻傳、碰撞件需求大增，貢獻營收達17.09億元，較去年同期更大增64％，再度改寫史上單月最高紀錄。

1月營收成長逾5成，東陽說明，主要受惠AM市場旺季需求推升，再加上近期北美暴風雪事件推升碰撞件需求增加，皆推升客戶拉貨力道強勁。此外，去年1月春節連假工作天數較少、比較基期較低，也都致使成長更為明顯。

除原就有旺季加持，東陽分析，美國保險公司State Farm全面擴大使用AM件，AM市場已出現結構性轉變，樂觀今年市場需求將持續成長，因此公司也積極投資擴增產能，滿足客戶拉貨動能。

東陽指出，為滿足客戶需求，今年部分產線農曆春節將提前在初三開始加班，為疫情爆發後首度恢復農曆春節較大規模的加班。

展望後市，東陽說明，2月因有農曆春節致工作天數較少等因素，單月營收將承壓。但整體而言，法人推估，隨第一季AM碰撞件出貨延續去年第四季旺季熱度，單季營收較去年同期將維持雙位數成長。

除樂觀AM後市，東陽也看好今年OEM（原廠代工）市場將繼續回穩，以1月OEM營收貢獻5.8億元，較去年同期成長26％，亦為近六年同期新高。東陽表示，若合計集團整體OEM相關業務營收22.86億元，年增幅56％。

東陽指出，大陸車市持續看增，尤其新能源車銷售表現亮眼，集團近年積極布局新能源車市場，於大陸增加三個新廠效益在今年亦可望進一步顯現。法人樂觀第一季OEM營收貢獻亦將較去年同期兩位數成長。

隨AM及OEM業績齊增，法人推估，東陽今年除營收更上層樓，獲利亦可望繼續衝高。東陽2023年營收238.59億元，稅前盈餘38.14億元，每股稅前盈餘6.33元，均創新高。