大陸酒水挹注 泰茂業績三倍跳

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全台最大活塞環製造公司泰茂（2230）受惠北美AM（售後維修）汽車零件市場旺盛推升出貨，及跨入酒水市場有成，大陸江蘇省的鋪貨通路續增兩大挹注下，1月營收首跨1億元，1.03億元創歷年單月新高，月增31.28％，年增326.45％。

泰茂表示，1月營收成長主要力道來自於於去年開始經營的大陸酒水事業，1月貢獻營收0.64億元，也正式超越汽車零件本業，占比高達61.9％。

若單以酒水事業來看，泰茂表示，1月業績除月增64.86％外，相較去年5月初投入時的營收更大增逾8倍，今年將是貢獻泰茂營收獲利大幅成長的主要動能。

展望2024年，泰茂表示，大陸酒水市場將持續按照公司規劃布局腳步進行，今年將完成在江蘇省菸草零售終端網點布點至少3萬家的目標，營收規模將持續擴大。

此外，泰茂指出，公司積極布局新能源事業部的儲能事業也持續進行，已開發1kw、5kw、10kw及50kw的儲能系統，將可應用於未來辦公室、超商、住家及豪宅多元場域，有效整合使用太陽能、市電及儲能電池，已有潛在訂單，今年也可有進一步進展。

汽車零件活塞環部分，泰茂指出，北美AM市場受惠最大產險公司State Farm擴大採用AM零件賠付效益，推升去年出貨成長逾20％，今年預期仍將穩定成長，同步挹注公司營運成長。

泰茂去年業績及股價雙雙成長，推升市值躍增，1月22日納入富櫃200指數。