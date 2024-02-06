運價有撐 慧洋1月每股賺0.6元

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慧洋近期營運

慧洋-KY（2637）受惠紅海危機未解，散裝運價指數有撐下，自結1月合併營收16.3億元、年增22％，營業利益5.26億元、年增107％，加上匯兌利益近300萬美元挹注，單月稅前盈餘達4.5億元、年增13倍，每股稅前盈餘0.6元。

展望後市，慧洋保持審慎樂觀，地緣政治持續影響，歐盟開始對航運徵收碳稅，同時第一年營運碳強度指標（CII）將公布，慧洋預期，散裝市場對節能船需求持續攀升，慧洋船隊有高達6成節能船具競爭優勢。

慧洋以中小型散裝船為主力，預估主要貨載穀物2024年運輸需求持平，煤礦運輸需求持平或小幅增加，端視大陸經濟、氣候變遷等兩大變數而定，若氣候異常，用電量增加，將帶動動力煤運輸需求。

波羅的海BPI、BSI指數1月平均指數分別為1,589點、1,108點，平均日租金為14,300美元、12,183美元，相較去年同期成長約40％、20％，呈現傳統淡季不淡，主要受到紅海危機影響，船舶繞道使週轉天數增加，散裝運價指數有撐。

慧洋2024年預計有4艘新造船加入營運，且持續依照散裝航運市況處分老舊船舶。目前旗下總計133艘散裝船，包含2艘海岬型船、Panamax 34艘、Supramax 27艘、Handy 36艘、Small Handy 26艘、其他3艘，平均船齡約8年，其中近6成為節能船舶。