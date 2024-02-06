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客戶提前拉貨 成衣廠Q1不淡

成衣族群首季營運可望淡季不淡，聚陽1月營收年增逾15％，光隆、廣越在出貨量增下，Q1營運將優於預期。圖／本報資料照片
成衣族群首季營運可望淡季不淡，聚陽1月營收年增逾15％，光隆、廣越在出貨量增下，Q1營運將優於預期。圖／本報資料照片

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地緣政治、紅海變數，船期不確定性增加，品牌客戶提前拉貨下，成衣族群首季營運可望淡季不淡，聚陽（1477）1月營收年增超過15％，去年基期較高的光隆（8916）、廣越（4438）在出貨量增下，今年首季營運也有機會優於預期。

聚陽自結1月合併營收27.54億元，年增15.37％。聚陽指出，1月出貨量年增近2成，主要受紅海變數，使船運不確定性增，客戶因此出現提前拉貨的現象，預期這種現象會延續至2月。

除有提前拉貨的利多，聚陽手中歐美客戶今年下單動能也較去年強，加上日系客戶訂單持續增加，因此市場預期，聚陽今年上半年營運可望比去年更具成長性。

羽絨衣及機能服飾廠光隆、廣越，傳統上首季都是營運淡季，不過今年歐美氣候寒冷，加上中東地緣政治可能造成紅海航行變數，許多品牌客戶憂慮船期不確定性增加，都有提前下單動作。

廣越主要客戶Nike、Adidas因去年因庫存調整，造成業績基期偏低，今年在庫存水位降低、提前拉貨下，廣越認為，上半年表現有機會好轉。

光隆羽絨相關產品包括羽絨衣、羽絨被及羽絨原料等，業績占比合計超過5成。光隆指出，北半球去年至今，寒冬甚於以往，消費者對於保暖服飾的需求強勁，品牌廠今年以來下單動能確比去年同期強。

光隆指出，由於去年基期低，預估上半年營運會較去年同期明顯回溫，營收增幅可望達雙位數百分比。

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