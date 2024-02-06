出貨拉升 和勤營收雙增

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和勤（1586）新訂單出貨轉強，自結1月合併營收2.45億元，月增6.07％、年增96.22％，其中車用零件出貨維持高檔、硬碟零件出貨拉升，貢獻1月營收延續去年旺季表現。

和勤表示，因多項產品的出貨量，仍在爬坡階段，對公司2024年業績成長，抱持相當樂觀看法。

和勤1月兩大業務營收分別為車用零件1.89億元、占比77.06％，硬碟機構件0.43億元、占比17.64％。

車用零件部分，多項產品從去年下半年開始量產，出貨穩定增量中；至於硬碟零件，在客戶庫存水位低，及AI帶動高階儲存硬碟需求下，出貨回升較為明顯，預期今年市場可回復正常。

和勤說，今年新能源車與燃油車零件訂單同步成長，其中燃油車零件成長來自商用車變速箱零件，及進口零件在地化生產。和勤指出，大陸商用車正加速往自動變速箱轉進，和勤變速箱零件業績受惠，預期將增加新品項與新客戶訂單，尤其這些新訂單毛利率相對高，有利提升整體獲利能力。

和勤透露，公司仍然有多項新產品開發當中，以新能源車零件為重，包括中國大陸比亞迪電動車座椅零件、自主品牌增程式電動車離合器零件、新能源車電驅系統等，以及紡織器械零件，均可望在下半年陸續量產，營運可望延續上半年的攀升趨勢。