必應 放量走高站穩均線

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

必應（6625）封關日表現亮眼，上漲7.25％、收在105元，不但重返百元大關，也重新站穩所有均線，5日股價直逼1月8日盤中新高價127元，值得關注的是，成交量放大至3,272張，較前日的237張，人氣明顯回籠。

演唱會經濟延燒，軟硬體商機通吃，3月將會承辦天團五月天高雄世運主場館五場演唱會，新增韓國女團IVE台北演唱會硬體承辦；在中國大陸3至6月為天王林俊傑在10個城市承辦世界巡迴演唱會。另外計畫跨足LIVE HOUSE等場館經營，從IP衍生見面會、體驗展等實體商機，主辦新業務。