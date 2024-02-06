短線買盤湧！這檔成交量飆一年新高 突破壓力區

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

高力（8996）在台股封關拉出第三根紅K棒，5日短線買盤湧入，開盤後愈走愈高，雖午盤後拉回，不過仍收273元，上漲11.5元，成交量放大至近一年來新高的2.2萬張，自去年7月創歷史高點447元後修正，在約210元附近築底月餘後滾量上攻，近日連三紅站上半年線，並突破約260元壓力區，投信、自營商連三交易日買超，唯留意短線漲幅大。

因主力客戶Bloom Energy新品設計調整，去年下半年成長力道趨緩，板式熱交換器訂單能見度高，液冷式散熱產品成長看好，今年可望重返成長軌道。