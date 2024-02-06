致新H1審慎樂觀 H2回升

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

老牌類比IC公司致新（8081）5日舉辦法說會，董事長吳錦川表示，受惠去年基期低，上半年景氣審慎樂觀，等待下半年景氣回升。致新庫存金額持續下滑，現已恢復至正常水準，未來將有望迎來庫存回補的需求；然吳錦川也分析，陸系業者競爭仍激烈，AI PC正等待終端軟體應用完善。總體環境好、壞並存，致新將持續投入研發，發展新藍海市場。

致新去年第四季合併營收達18.08億元，年增5.61％、季減19.35％，毛利率因產品組合轉佳達42％，為2023年最佳水準，每股稅後純益（EPS）3.37元，受到台幣升值影響，匯損侵蝕部分獲利；不過去年EPS17.33元，仍寫下歷史第三高。

展望本季度，淡季效應雖有影響，不過合併營收將與上季持平，落在18至20億元區間，毛利維持4成左右。吳錦川表示，產業概況且戰且走，AI PC尚待軟體完備，不過今年PC總量將較去年成長，占致新3成左右之營收比重，看法審慎樂觀。

DDR5目前仍為美商MPS獨家供應，吳錦川強調，不可能永遠獨占，TI、瑞薩等國際大廠也積極在開發，雖然AI興起對電源管理IC單位產值貢獻有限，不過仍是塊處於成長階段的市場，致新仍將努力嘗試；他透露，三大記憶體廠以生產HBM為優先、其次才是DDR5，目前致新DDR5占整體營收比重僅低個位數。

針對大陸業者競爭，吳錦川以國際龍頭德州儀器（TI）為例，台廠做得出來的產品，TI多半會放棄，因為台廠可以接受更低的毛利，面對陸廠競爭也是如此。但TI可以越做越大，因為有眾多新產品可以開發，致新亦採取相同策略，開發新產品、拓展新客戶。

長期積累之技術實力讓致新仍得以保有競爭優勢。此外，公司以直銷方式進行銷售，可更直接、迅速地獲得市場需求變化，減少通路商訊息傳遞造成之遞延，因此在庫存調整上也具有較高的靈活性及效率。吳錦川指出，庫存絕對金額進一步下降，終端也恢復至健康水準，有利於未來回補庫存的力道。