元月營收 全新年增1.48倍 全訊同期新高

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庫存調整告終，終端需求復甦，加上新興應用題材加溫，砷化鎵大廠2024年業績表現市場高度期待，全新（2455）、全訊（5222）1月營收分別達2.78億元、0.92億元，全新單月營收大幅年增1.48倍，全訊則是改寫歷年同期新高。

在經歷長達一年的庫存調整寒冬後，砷化鎵產業去年5～6月開始庫存調整開始邁入尾聲，第四季起陸系品牌加大拉貨力道，加上AI應用火熱，催動雲端服務大廠投入資料中心規格升級，拉動光收發模組需求，推升全新業績回溫，1月雖因適逢產業淡季，營收2.78億元，較前月下滑5.72％，但對照去年同期適逢農曆年工作天數大減的低基期，則是大幅年增1.48倍。

受惠AI手機及WiFi-7元年來臨，全新看好，2024年手機出貨量將重回成長軌道，手機市場將迎來一波AI手機潮，且資料中心需求成長也穩健，預估公司今年AI相關營收占比可能較去年的3％～4％大幅跳增，成長2～3倍。

法人預估，第一季將是全新今年營收低點，後續業績有望逐季成長，推升全年營收呈現雙位數成長，其中微電子成長幅度將略高於光電子。

此外，全訊1月營收也衝上0.92億元，創下歷年同期新高，年增24.18％，主要受惠公司持續接獲國防標案，推升固態功率放大器（SSPA）出貨量，以及公司新開發的軍用無人機與低軌道衛星通訊產品，訂單出貨量穩步成長，全訊預估，今年政府標案相關的國防用SSPA模組及次系統產品出貨量，可望持續年增雙位數以上，維持穩健成長態勢。

另外，全訊也預估，海外軍工客戶的新款高階氮化鎵PA模組今年出貨量亦可望回溫；而新開發的太空及商用低軌道衛星通訊新品，均可望推升公司整體營運成長動能。