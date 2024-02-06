基金交易線上化 吸引高端客

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中租基金平台VS鉅亨買基金中高資產客戶成長

高資產客戶過往都是透過銀行貴賓理財投資基金，但近來基金平台打出零手續費，高資產客戶投資基金近一年逐漸從銀行通路移轉到數位平台，搭配投資顧問的中租基金平台和鉅亨買基金，吸客尤其明顯，可看到高資產客戶資金移轉。

中租基金平台表示，2023年資產規模超過新台幣300萬以上的客戶數增長32.4％，千萬級客戶成長率更是高達44％，當中有不少共享家庭會員制度的成員，顯見中高資產客戶對家族資產統一管理有一定的偏好，這類客戶的基金投資從傳統銀行通路轉移到數位平台的現象逐漸擴大。

中租投顧總經理蘇皓毅指出，中租投顧成立逾20年，持續培訓專屬顧問團隊，來服務中高資產客戶，尤其中高資產客戶對財富管理與家族傳承需求很高，中租投顧的投資顧問平均資歷逾10年，最資深有超過20年經驗，具有一定的競爭優勢，近年可看到中高資產客戶數和資金明顯增加中。

鉅亨買基金日前宣布2023年營運成果，總資產規模年增4成，再創新高。

近三年資產管理規模成長率達155％，鉅亨買基金表示，投入本金達300萬以上的客戶，比前一年大增23％，千萬規模的客戶也成長近2成，挹注去年營運成績，突顯中高資產客戶偏愛在基金平台下單。

對於高資產族群移轉至基金平台的原因，法人認為，兩家基金平台申購基金手續費幾乎是零，高資產族申購基金金額愈多，手續費省愈多，再加上中租基金平台、鉅亨買基金都有專屬顧問服務，及其他智能服務，如中租基金平台有理財WISEGO、中租母子鎖利GO、及自動停利定投。

鉅亨買基金在去年同樣也有推出的母子基金鉅寶盆機制，以及低檔加碼功能等，讓中高資產族轉向線上投資已成為不可逆的趨勢。

蘇皓毅強調，中租基金平台今年更計劃結合中租企業集團的資源，大舉開拓中小企業市場，透過顧問服務持續深耕中高資產客戶市場。