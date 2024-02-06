電支雞上新貨 300元就能買貨幣基金

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貨幣基金和存款比較一覽

全支付與好好證券合作的基金投資服務電支雞再升級。好好證券指出，電支雞近日聯手兆豐投信，推出基金中風險最低又容易變現的貨幣市場基金，打破現行只有大戶和法人投資的現狀，全支付會員開通電支雞後，投資門檻最低新台幣300元。

好好證券總經理楊少銘指出，自2022年初開始，美國聯準會共升息11次，累積升息21碼（525基準點），利率拉上5.25％至5.50％，是22年來最高利率區間。2023年美元利率飆新高，加上區域銀行發生倒閉引發金融危機感，美國人已經有約6兆美元現金，存放在銀行之外的貨幣市場基金。

這波升息前，低利率已十多年，讓很多人忽略現金管理。投資人錢進貨幣市場基金，並不等同存款，買賣台灣的投信基金獲利，屬資本利得免課所得稅。

投信分析，以報酬率來看，兆豐美元貨幣市場基金2023年報酬4.78％，目前台灣一般銀行美元活存落在1.75％、一年期定期存款牌告利率大約4％，相比下美元貨幣基金投報率更形優渥。新台幣部分，兆豐寶鑽貨幣市場基金報酬1年期、2年期和3年期各為1.2％、1.75％和1.97％，目前銀行以1年期（以上）定存在1.5至1.6％。貨幣基金沒有投資上限，不會遇到大額存款被拒存的狀況，長期持有的報酬因有經理人主動式操作，複利效果也不遜色，還有節稅優勢。

兆豐投信董事長陳佩君指出，貨幣市場基金因具高流動性，較股票及債券的風險低，機構投資人常當作資金停泊的工具。其管理費低廉，是備受大戶青睞的原因。

不過，過去參與貨幣市場門檻較高，即便資產配置觀念已普及，一般人投資股票、債券後，可能還留有一筆現金，卻較少有機會接觸貨幣基金。現在，客戶的閒錢，可透過好好證券平台申購或全支付電支雞買賣基金，讓普惠金融更創新。

全支付總經理游金榮認為，許多保守型用戶，不想冒太大風險，錢多半放銀行，常要跑三點半，但用電支雞買貨幣市場基金，不必綁約、無到期日，沒有提前解約的損失或打折，有利客戶靈活應對生活突發狀況。