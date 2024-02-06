南科潛利區 聽心苑2新化動土

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2026年南科三期即將完成擴建，預估創造390億年產值，近年已帶動新市、善化房價高漲7成以上，讓購屋族望之卻步，鄰近的新化區由於交通便利及房價優勢等，許多購屋族看好未來增值潛力紛紛投入，其中長磯建設新建案「聽心苑2」日前動土，將成為新化搶手的買房指標。

近年南科高速發展，新市、善化的新建案，每坪房價已從先前的一、二字頭，搖身一變站穩三字頭，對首購族來說負擔頗大，紛紛轉往高CP值的新化區購屋，長磯建設傾聽市場需求，陸續在新化開發新住宅，前三期已熱銷一空，現推出新建案第四期「聽心苑2」，近日在總經理黃璞主持下舉行動土儀式，預計2025年底完工落成。

黃璞表示，新化是北外環第一站，15分鐘就能到達南科，東行7分鐘直上國道3號，接軌國道8號新化系統交流道，高速串聯四面八方，來往南科與都會都相當方便，未來還有捷運深綠線規劃經過，且新化學區完整，親子休憩娛樂地點充足、生活機能完善，極具增值潛力。

「聽心苑2」突破傳統風格，透過曲面弧度與玻璃帷幕設計，汲光入室，強調回歸自然的美學寓所，由紐約、英國、台灣三地的頂尖設計團隊，首度攜手合作，位於新化區民治路，為12層大樓，一層兩戶，每戶均規劃三房且戶戶配置平面車位，坪數35～36坪，僅限量22戶，更多詳情可上長磯建設官網（https://www.changji.com.tw/）查詢，預約專線：（06）590-2882。