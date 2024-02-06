回饋地方 花蓮丘丘‧森旅熱心公益

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花蓮丘丘‧森旅CHU Resort自2022年底啟動營運以來，一直秉持著永續發展的理念，強調向山學習、提供天然溫泉的療癒，更專注於創造優質的住宿體驗，旗下品牌「心流‧靜旅FLOW Retreat」持續推廣內在健康的生活態度，並深度參與地方社區活動，強化企業社會責任，推動共好概念。

除了每月與鳳林社區發展協會開辦「公益瑜珈」，與長者一同伸展，更在歲末年終之際推出「飽暖心願聖誕卡」公益活動，為鄰近部落孩童募集公益餐點、促進溫暖的交換卡片、二手遊戲治療輔具捐贈…等。

二月起也將攜手鳳林如意草莓園，推廣有機小農作物，鼓勵丘丘‧森旅住客前往採集並享有優惠；松蘿野店手工木製筆也會進駐販售，後續的賞螢季、各種深度旅遊，都將為來自城市的旅客展示鳳林、花蓮，東部地區各種美。

丘丘‧森旅特於去年末同時推出「兒童歡笑餐點認購」（丘丘‧森旅相對捐）、以及「交換卡片」、「二手遊戲治療遊具募集」等公益活動，當中蒐集鄰近部落小學孩童寫的一張張祈願卡片，掛上園區中的聖誕樹，讓住客從樹上選擇卡片，取下並寫下溫暖的卡片交換特別讓住客和孩童都有著深刻的感受。此外還於學期結束前，將公益披薩套餐送往學校，孩子們在餐點抵達時便唱出族語歡迎歌曲，露出滿滿的歡笑與期待。

丘丘‧森旅表示，這個活動不僅是一個介於鄰近部落小學、旅客、以及丘丘森旅自身關於「善」的交流循環，更希望能夠透過心意集結，為在地付出小小貢獻，期望活動的溫度能夠為這些孩子新年帶來希望，並堅定地嘉勉自身持續參與社區公益活動，用愛心回饋當地與社會。