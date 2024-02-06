八仙山森林遊樂區推限量櫻花杯

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近日天氣回暖，林業及自然保育署臺中分署轄區內八仙山國家森林遊樂區，迎來初春盛開的山櫻花，點點緋紅的櫻花已攀上枝枒，為即將到來的春節迎來一道紅色喜氣。該分署表示，為迎接櫻花季，特別推出八仙山櫻花季限定款凹豆杯，只在八仙山國家森林遊樂區才能買到，想收藏浪漫櫻花美景的民眾千萬不要錯過。

八仙山國家森林遊樂區位於谷關地區，為中部地區的賞櫻秘境，受到前幾波寒流的影響，天氣暖和後，園區內的山櫻花已盛大綻放，沿著八仙山林道兩旁櫻花迎賓，遊客中心及親水區周邊、小櫻花林等多處賞櫻景點，區內的桃花、李花也爭妍比美，浪漫粉紅夾雜著雅致純白，別有一番景緻。搭配友善的天籟步道、十文溪景觀及親水設施，非常適合安排一日賞櫻森呼吸之旅。八仙山限定的櫻花款凹豆杯，採用3年以上桂竹製作，粉嫩漸層配色，搭配櫻花雕刻圖案，結合園區浪漫的櫻花美景，歡迎大家將這份森林的療癒幸褔回憶帶回家，此款商品限量發售80個，每個售價580元，搭配現有山鳥版凹豆杯，絕對是今年情人節禮物的最佳首選。

趁著春暖花開，林業保育署臺中分署邀請民眾走入山林，舒緩身心靈，預約一整年的健康。八仙山森林國家遊樂區設有小木屋住宿及提供餐飲服務，訂房、餐點請洽台中商旅八仙山莊（04）2595-0266，園區旅遊資訊請洽八仙山國家森林遊樂區遊客服務中心（04）2595-1214。