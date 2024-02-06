全球股票基金吸金 美股領衝

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市場消化聯準會維持政策利率、持續釋出的企業財報，過去一周全球股市波動但恢復迅速，統計全球股票型基金資金流向，包括美國、亞洲（不含日本）及全球新興市場股票型基金皆迎來資金淨流入，其中美國股票型基金單周淨流入約92.61億美元居冠，且較前一周再轉強。

投信法人分析，今年核心通膨持降溫，已開發市場國家央行或有機會放鬆既有貨幣水準，美國因利率已來到限制性水準，隨就業市場與通膨放緩，聯準會可能會調降基準利率，但仍須留意市場對年內降息預期的碼數與聯準會有不小落差；歐洲因通膨明顯降溫，且多項經濟數據表現較弱，今年歐洲央行或將轉為降息，避免過度緊縮造成經濟硬著陸。

安聯投信表示，美股標普500指數企業獲利增長有望達到二位數，較去年明顯改善；過去一個月獲利預估比率也出現小幅上調；歐洲從道瓊歐洲600指數觀察，今年歐洲企業獲利預估成長6.7％，基本面持續改善中。隨央行升息周期邁入尾聲，有利景氣逐步築底回溫，長期股市仍有望震盪回升，建議伺機拉高股票等風險性資產配置，以高品質大型股與成熟市場為核心部位，提高投資組合抗風險的能力。

富蘭克林證券投顧指出，近一周公布的多項數據顯示美國經濟維持強健，降低聯準會短期降息的可能，儘管降息時點遞延，但降息趨勢已確定，短線殖利率反彈提供空手投資人加碼債券、平衡型基金及對利率敏感度較高股票的機會。建議以美國平衡型及精選收益複合債券型基金為單筆加碼首選，留意基礎建設、全球氣候變遷及亞洲股市（印度／日本）震盪買點。

巴隆周刊點名AI採用率上升、AI驅動雲端需求及科技股提高股利發放等趨勢，有利科技股延續多頭漲勢，且過去經驗顯示投資科技股的最佳策略是「持續留在市場」，原因是隨科技持續發展，中長期下科技趨勢保持向上，投資人隨意賣出反而可能錯過後面更大的行情，建議可留意科技股的投資機會。