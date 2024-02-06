外資回流亞股 台、韓受寵

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美國強勁的非農數據、聯準會利率政策及企業財報消息，激勵美股續揚，新興亞股也漲多跌少。法人指出，外資上周對亞股買超南韓26.4億美元最多，其次是台股16.8億美元，但對印度、越南都賣超，尤以印度遭賣超4.8億美元為最多。

今年以來最吸金的亞股是南韓，獲外資買超金額46.3億美元，接著是台股的29.5億美元、印尼的6.8億美元；賣超則以印度的31.0億元最多，再來則是泰國賣超7.5億美元。

中信成長高股息ETF（00934）經理人張圭慧表示，2月5日是兔年台股封關日，雖一度受調節賣壓影響回檔修正，但在權值股回神帶動下，加權指數翻紅，終場收在18096.07點，農曆年封關首度收在萬八之上，兔年全年指數大漲3164點，為兔年股市畫下完美句點。近期台股在基本面、資金面尚稱穩健下，呈現多頭排列，預期金龍年在AI、半導體等題材帶動下，台股新春開紅盤有機會重啟新一波攻勢。

安聯投信台股團隊指出，今年大方向為成長格局，但各產業成長性不一，故在布局方向上建議聚焦能見度來到二至三年的產業，如IP/ASIC、光通訊、AI與重電等；去年第四季手機急單帶動半導體復甦，但須留意手機相關庫存回補近期已告一段落；而美股科技股近期走強則有利於提升台灣AI族群的評價。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋認為，近期越南國會正式通過土地法修正案，期盼透過這次的修正案，可為土地買賣管理與運作提供更準確的法律框架，並進一步為經濟帶來有效成長動力，期在2045年前成為高收入國家，市場投資氛圍仍屬正向，越股可望維持多頭走勢。

群益印度中小基金經理人林光佑分析，印度經濟保持強韌姿態，企業獲利表現同樣亮眼，隨著印度人均所得快速拉高，在可支配所得提高下將增基高單價商品消費，消費升級商機可期，持續看好印度後市表現。