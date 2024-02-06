景氣築底 歐股基金醞釀爆發力

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隨美國經濟持續放緩，將使美歐間的經濟增速差距逐漸收斂，歐股行情值得期待。法人表示，歐股相對美股折價處於歷史高點，預期在經濟增速收斂下，歐股走勢有望與美股亦步亦趨，而非大幅落後，建議投資人可趁拉回後的低點，逐步入手歐股基金，掌握爆發力。

瀚亞歐洲基金經理人王亨指出，隨庫存消化告一段落，製造業進入築底階段，惟新訂單、廠商生產仍疲弱，復甦動能可能較緩步，經濟基本面在好轉前都會有些許顛簸；但整體而言，製造業低檔回穩、貨幣供給增速下滑幅度收斂，企業融資開始出現回溫，也讓景氣築底態勢確立，這將有利於以景氣循環股為大宗的歐股後市表現。

先前因高通膨、歐元貶值影響，歐洲當地的中小型企業受到的衝擊，高於大型國際企業，使中小型股的股價自2021年起大幅落後大型股，但近期市場情緒逐漸好轉，中小型股相對大型股的長期估值溢價已消弭。

整體來看，近期歐股受惠於市場情緒轉佳，走勢反彈，建議投資人可在市場拉回時，伺機布局。

安聯投信認為，相較於美國聯準會明確釋放降息信號，歐洲央行官員對降息預估相對較為保守，市場仍期待金融環境今年有望逐步走向寬鬆；故在低度成長的大環境，聚焦長期具結構式成長的策略、應為較佳的應對方式，如部份工業、資訊科技等主題，相對受青睞。

PGIM保德信多元收益組合基金經理人莊禮菡分析，歐洲最大經濟體德國去年經濟成長率下降0.3％，低於前年修正後的1.8％，這也是德國自2020年新冠疫情以來，首次出現年度經濟衰退，市場預期德國有可能是7大工業國中，唯一在2023年呈現經濟負成長的經濟體。

歐洲經濟研究中心發表報告指出，1月德國投資人經濟信心指數從前月的12.8攀升至15.2，高於路透統計的分析師預估值12.0，並顯示半數受訪者看好歐洲央行將於今年上半年開始降息，使得投資人對經濟現況的信心攀升，然歐央會議紀錄與官員則指出，過早降息將降低抑制通膨成效。