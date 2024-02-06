非投資級債資金動能 債券之冠

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債券基金資金流向

美國聯準會連續第四次未調整政策利率，並且打壓3月降息期待，美債殖利率回落。根據最新統計顯示，過去一周包括投資級與非投資級債券基金持續迎來資金淨流入，其中非投資級債單周淨流入金額來到21.7億美元，為主要債券基金市場中動能較強者。

安聯美國短年期非投資等級債券基金經理人謝佳伶表示，年初至1月下半美國10年期公債殖利率由3.8％的相對低點反彈至近4.10％水準，使多數債券指數在同期間走跌；且以美國10年期公債殖利率跌幅約1.78％較為明顯，信用債跌幅相對較小，其中又以美國短年期非投資級債為相對對抗跌者。

非投資級債發債公司致力於降低債務比重，整體信用體質仍佳，預估今年違約率有望維持於歷史均值，大幅攀升機率較低；從價值面來看，目前平均收益率約為7％～8％，包括折價和較高的利息收入等，為美國非投資級債帶來抵禦波動性的能力。

從信用利差來看，預估今年利差變動不大，但非投資級債有望為信用債中較佳者，且美國非投資級債有望優於歐洲；雖然年內利差變化應該不會太大，但因殖利率仍在相對高為，仍具投資價值，預估報酬來源將主要來自於收益率。

投信法人指出，布局美國非投資級債時，偏好受到景氣循環影響較小的產業、挑選致力於降低負債比的公司；後疫情時代投資方向可由商品轉為服務業，並聚焦存續期在1年到3年的券種，降低債券到期時間內來自利率及信用風險的相關波動，以更穩健的方式追求收益。

富蘭克林坦伯頓精選收益基金經理人桑娜．德賽認為，即便美歐利率可能已達高峰，現在宣告戰勝通膨仍太早，預期高利率環境將比市場預期要來得久，這將帶來殖利率上行的壓力，對風險性資產抱持審慎態度，所幸殖利率來到歷史高檔，具備投資吸引力，投資策略聚焦精選標的，尋找價值面機會，持續看好偏中期的高品質債表現。