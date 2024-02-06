26檔台股基金 加入百元俱樂部

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淨值超過百元國內股票型基金績效

近期AI概念股成為台股站穩萬八關鍵，統計至1月30日，主動式台股基金淨值進入百元俱樂部有26檔，近一年報酬率從17.7％至96.38％不等。投信法人表示，國際貨幣基金（IMF）最新報告，因美國經濟意外強勁與大陸財政支持，今年經濟成長率估值上修到3.1％，預料企業獲利回溫並提升股市評價，看好台股基金後市。

日盛投信台股投資研究團隊指出，升息、通膨影響減緩，在類股輪動快速下，指數創新高後呈現高檔震盪整理，由於均線有守，外資歸隊，半導體、電子產業庫存調整壓力趨緩，新應用持續活絡開展，指數偏多格局仍在。今年AI產業大成長，隨終端庫存好轉，半導體供應鏈將逐步復甦，將重回上升軌道，強勁ASIC需求助益多重商機，台股後市仍可期。

元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊認為，半導體產業復甦漸趨明朗，經過去年一整年科技業調整庫存後，貿易量恢復成長，只要地緣政治不再惡化，台灣製造業將轉為正成長並逐季成長。高效能運算、人工智慧、車用電子等新興應用都將推動製造業生產動能，加上台股現金股息殖利率居全球主要股市前段，為外資回流新興市場優先標的。

去年AI概念崛起，美國科技龍頭股價屢創新高，隨技術成熟、大量應用推動普及化，台灣位居全球供應鏈重要位置，相關企業營運走揚可望推動台股大盤朝創新高走勢發展。

台新2000高科技基金經理人沈建宏強調，第一季市場關注三大變數，一是大陸政策持續出台，二是聯準會何時展開降息循環，三是美國10年債殖利率與美元指數若持續弱勢有利資金湧向新興市場。第一季作夢行情發酵、基本面回溫等利多加持，台股仍有表現空間，短線遇回檔可找買點。

基本面除AI趨勢外，各子產業景氣谷底回溫跡象逐漸擴散，包括PC、手機、記憶體；傳產股紡織及輪胎等消費類股需求不錯；新題材包括低軌衛星、電動車等供應鏈將逐漸發酵，在景氣今年優於去年前提下，股市正向以對，預期個股表現將優於大盤。