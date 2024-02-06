1月績效排行榜 3檔半導體ETF翻紅勝大盤

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受到美股影響，1月大盤-0.16％，台股原型ETF僅科技型及市值型ETF維持正報酬表現佳。法人表示，台股短期內技術性修正，目前沒有明顯回檔訊號，因5日封關前市場獲利了結賣壓及退場觀望氣氛居多，建議將資金轉向半導體ETF等科技型ETF布局，免錯失春節期間美科技股上攻，帶旺台股年後開紅盤行情。

據CMoney統計1月台股原型ETF績效排行榜，受惠台積電等法說行情及IP股利基股帶旺，半導體ETF買氣及受益人數一路攀升，截至1月31日含息報酬率表現最佳的新光臺灣半導體30ETF（00904），富邦台灣半導體ETF（00892）、中信關鍵半導體ETF（00891）居第二、第三，且三檔1月含息報酬表現翻正，贏過同期間加權指數，表現不俗。

新光臺灣半導體30 ETF經理人王韻茹預估，春節過後台廠半導體族群將繼續上攻，建議優先卡位半導體先進製程、AI相關供應鏈、記憶體等半導體族群，或鎖定半導體市值型ETF，做好逢低佈局，迎接金龍年搶賺紅包行情最佳跳板。

中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，全球半導體市場在庫存去化告終下，復甦趨勢明顯，且隨先進製程需求雙位數成長、先進封裝CoWoS產能雙倍擴張，及車用半導體穩健成長下，工研院預估今年台灣半導體產值年成長有望達14.1％。

群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志指出，歷經先前的庫存調整後，半導體產業今年料回復成長，加上AI議題持續延燒，隨著商機應用的擴大，可望邁入高速成長期，相關供應鏈與題材如雲端伺服器、ASIC、邊緣運算等前景看好。

台灣半導體供應鏈完整，更有望從中受惠，且不少經營實力強勁的公司，願意大方與投資人分享營運成果，建議投資人不妨透過半導體收益ETF來介入布局，既掌握這波半導體新成長行情，順勢掌握穩健收益，達到息利兼顧的投資目標。