15日開紅盤 先抱好台股基金

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台股近十年開紅盤後表現

台股金兔年5日封關後，金龍年將在15日開紅盤，市場普遍預期台股開紅盤上漲機率高，基金平台亦表示，看好台股開紅盤行情，由於至7日中午前各基金公司和基金通路仍有營業，投資人只要在7日上午11點前申購台股基金，都是用2月5日淨值，就可以抱台股基金過年，穩搭金龍年紅盤行情。

根據歷史經驗，農曆年前進場布局，開紅盤日後收獲普遍都不錯，依中租投顧統計過去十年，開紅盤日除2020年、2017年及2014年外，台股都呈現漲勢，倘將持有時間拉長至五日、二十個交易日後，台股上漲機率從70％逐漸增至89％、100％。法人指出，過完農曆年後資金回籠，除非市場有重大利空出現，否則相對有利台股後市，持續看好AI相關類股。

選後台股強攻反彈，主要由半導體龍頭股台積電帶領上攻行情。第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中分析，科技庫存去化即將告一段落，重現補庫存需求，整體半導體、科技需求展望正向，近期美科技大型股對於第一季的財測見保守，科技業仍可望在AI運用的需求驅動下，帶來長期向上的成長動能。

目前市場預估台灣企業經歷兩年獲利衰退後，2024年、2025年可望重現連續兩年獲利雙位數成長，過往在獲利成長的階段，加上科技業的新產品、新技術推出助攻，具備AI科技擴大運用助攻股價效應，未來半導體需求熱絡行情不看淡，台股區間休息整理後，可望穩定向上挑戰新一波高檔。

永豐投信領航科技基金經理人吳旻霖強調，今年電子產業隨著終端需求回溫，全球半導體將重返年成長，PC、手機、一般伺服器預料也都將迎來復甦，加上AI中長期需求仍充滿機會，邊緣運算等應用領域也將開始發酵，將有望帶動台股相關供應鏈和設備廠。

另一方面，台股封關期間，台股和台股ETF沒有交易。法人也說明，今年布局台股也可以將資金分散至主動型股票基金，因應春節七天連假，境內外基金平台公告從2月7日中午起至2月14日暫停接受交易，若7日截單時間之後申購，將用2月15日的淨值交易。