年假遊日韓 刷TWQR賺回饋

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台灣「TWQR」趕在過年旅遊旺季前成功進軍韓國，財金公司與各公股聯手推出大回饋，過年至韓國、日本地區指定商店使用「台灣Pay」付款條碼支付成功者，疊加兩項回饋活動最高15％現金回饋。

根據兆豐銀統計，去年國境開放後，在韓國的刷卡交易年成長就高達43％，其中刷卡消費次數最高的前五大通路分別為餐廳占20.3％，及直銷、超市、百貨及精品；以交易金額排名則為免稅店、百貨、零售店、飯店及直銷，顯示兩國在旅遊觀光產業的密切互動本就不在話下。因此，財金公司TWQR鎖定的首要合作地區，就包括韓國。

TWQR於1月31日正式登陸韓國，去年底也在日本上線，即國人前往日、韓觀光旅遊、商務洽公或深造遊學，不需要繁瑣的申請程序與安裝設定，也不需大量兌換外幣現鈔，只要持國內慣用的銀行APP，即可在日本、韓國標示有「TWQR」的商店消費購物，掃TWQR QR Code就可以付款。

為推廣海外使用TWQR，財金公司與公股銀提供日韓消費優惠，日本至3月31日止、韓國至4月30日止，在上述地區指定商店使用「台灣Pay」付款條碼、包括綁定金融卡或帳戶支付成功者，最高回饋單筆交易金額的13％，每月回饋上限1,000元，也可與原「2024跨國掃碼購物2％現金回饋」疊加使用，合計最高可達15％現金回饋。

公股銀提醒，要在日、韓使用TWQR，出國前記得先向銀行確認金融卡或金融帳戶已開啟「跨國服務功能」，接著綁定好台灣Pay就可掃碼支付，除免付1.5％海外交易手續費，所有海外交易也會以台灣銀行前一天的匯率清算以新台幣扣款，另可搭配公股銀提供海外消費高回饋的信用卡使用。

在國內透過TWQR付款，至3月29日止每成功繳納一張帳單即有一次參加抽獎機會，共有168個中獎名額，最大獎為價值19萬元義大利雙人來回機票加住宿；國內消費，公股銀也提供每筆消費2％等值紅利點數回饋等。