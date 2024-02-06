線上點光明燈 公股銀、台灣Pay助力

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金龍年到，屬龍、屬狗的民眾都需要點太歲燈，也想在龍年平安順利的民眾更是一定要點光明燈。財金公司為方便民眾線上點燈，於「台灣行動支付」APP推出相關服務，讓民眾可以透過手機APP在全台30餘間知名廟宇線上點光明燈、太歲燈，兆豐銀、合庫銀、土銀等宗教認同卡，也分別有祈福、點燈服務。

財金公司表示，「台灣行動支付」APP線上點燈祈福服務，限金融卡／帳戶綁定，民眾可以透過手機APP在全台30餘間知名廟宇，如北港朝天宮、烘爐地土地公等，進行線上點光明燈、太歲燈，祈求新年平安。

兆豐銀行也把握點燈潮，去年推出的「威天宮關聖帝君認同卡」即提供新戶首刷滿3,000元就送財神燈、年消滿6萬元再送光明燈的服務，宮內點燈祈福及購買結緣商品也可獲9折與紅利2倍送。

其他宗教認同卡，包括華南銀大甲媽祖認同卡、台中銀大甲媽祖認同卡，以及合庫銀鹿港天后宮認同卡、台企銀北港朝天宮認同卡等，都有全年度刷滿額，次年就由銀行免費幫忙點光明燈的服務。其中，合庫銀的鹿港天后宮認同卡，刷滿10萬元，次年可以從太歲燈、光明燈、文昌燈、拜斗燈、月老燈中任選一盞。

土銀在農曆年前再度幫新卡「過火」，於1月9日與白沙屯拱天宮廟方合作完成第五波白沙屯拱天宮媽祖認同卡過火儀式，讓卡友可隨身攜帶用於保平安、庇祐出入安全。

除了點燈外，農曆年不可少的發紅包，財金公司也提供回饋活動，透過用「台灣行動支付」APP「手機門號」轉帳功能，成功完成一筆666元以上轉帳，即可獲一次紅包抽獎機會，最大獎為888元開運大紅包，同一帳號每日限領五次，每一金融卡、帳戶每日最多十次。同一手機門號可以綁定不同銀行帳號作為收款帳號。另從春節小年夜2月8日到2月11日大年初二期間，門號轉帳發紅包還可額外獲得一次春節門轉加碼紅包888元的機會。