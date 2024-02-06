羽田機場航班取消 不便險成理賠利器

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旅行不便險六大保障

日本氣象廳發布東京2月5、6日氣候不佳，可能出現警報級大雪，因此，有多班次往返羽田機場航班遭取消，產險業者表示，民眾如果事先有投保海外旅行不便險，被保險人可以依保險契約內容申請理賠。

富邦產險表示，只要同時符合以下三個條件則可申請班機延誤險理賠申請，一是航班為定期航班；二是航空公司未提供替代航班；三是須於保期內自行購買替代航班繼續行程。被保險人於該保險契約保險期間內，以乘客身分所搭乘的定期航班較預定出發時間延誤四小時以上者，富邦產險依該保險契約約定的保險金額給付保險金。

而各家產險給理賠金額不同，富邦產險每滿四小時依保險單首頁所載的「班機延誤保險金額」定額給付「班機延誤保險金」，但每次事故最高給付金額以保險單首頁所載保險金額為限，保險期間內以給付二次事故為限。

旺旺友聯產險指出，旺旺友聯旅行不便險的班機延誤每四小時最高給付保險金5,000元；每次延誤事故達八小時最高給付保險金1萬元；保險期間最高給付2萬元。

若人在日本，班機被取消，後面行程得更改，可以賠什麼？安達產險說明，若因此須更改旅程，所增加的交通或住宿費用，產險公司依承保項目的約定，負理賠之責。若班機取消，改搭其他時間，超過四小時就是申請班機延誤的理賠。

若民眾在台灣還未出發，但預定搭乘的班機延誤或取消，延誤達四小時以上，民眾仍搭乘原訂班機或航空公司安排的第一班替代班機，可提出理賠申請，再由產險公司的理賠單位審理。因為各產險公司旅行不便險內容不盡相同，因此，要如何賠、賠多少，仍以各產險不便險契約而定。