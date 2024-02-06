華銀六大核心策略 拚雙贏

華南銀行於2月5日召開「113年度全行經理人業務研討會議」，董事長張雲鵬、副董事長林知延、總經理黃俊智及所有高階主管、海內外營業單位經理人共2百餘人參與盛會，並且為了讓國內外單位其他主管瞭解今年度營運策略，首次同步透過全行視訊方式，在不影響正常業務進行下，讓相關主管人員可以自由參與會議。

張雲鵬首先肯定全體經理人的辛勞，表示去年112年是動盪搖擺的一年。面對全球經濟的不確定性，華南銀行不僅沒有退縮，反而積極創新，提供更優質、更貼心、更智慧的金融服務。在董監事不斷地鞭策與指導，及全體經理人的辛勤付出和堅持不懈之下，讓華南銀行獲利創下歷史新高。張雲鵬說明113年的營運主軸訂為「數位領航 多元獲利 以客為本 價值永續」，他也引用盧希鵬教授文章「贏在視線、輸在視野」一文，期許經理人除了要具備解決「視線」內困難的能力，也要擁有具遠見的「視野」。林知延則期勉總行與國內外各分行能充分密切溝通，由總行配合分行的需求提供資源與協助，國內外各單位發揮合作精神，共同努力創造佳績。

黃俊智於業務報告中特別提出透過六大核心策略「精進存放款業務利基，提升資本使用效率」、「因應市場環境加強多元化收益來源，持續鞏固手續費淨收益，以提升獲利營運規模」、「以多元資產配置投資策略，靈活布局嚴控風險，以達攻守必備之穩健投資組合」、「因應趨勢發展數位金融，強化數位金融服務，以產生數位獲利貢獻」、「實踐ESG永續金融政策，強化公司治理，以求企業永續發展」及「落實公平待客原則，保障金融消費者權益，以提供客戶更專業優質的金融服務」，使華南銀行達到獲利及永續經營雙重目標。