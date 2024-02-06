布局創新科技ETF 參與節後紅包行情

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FOMC會議出爐，維持利率不變，美國就業市場持續具彈性，支撐消費動能仍佳，核心通膨則維持較市場預期快的速度放緩，隨著近期經濟數據普遍優於預期，市場憧憬美國經濟軟著陸，2024年關注重點仍在美國Fed利率政策，若Fed轉向啟動降息，美元指數將承受下行的壓力，資金也將移往非美市場，而台灣殖利率長期在全球平均水準之上，將成為吸引外資長期買盤的誘因，買超力道可望延續，可伺機加碼布局創新科技ETF。

台股封關倒數，美超微財報及展望皆優於預期，激勵AI相關族群走強，根據統計，2016年以來若封關日進場並抱股過年，台股新春開盤平均收漲0.78％；若拉長時間持有時間至6個月及1年，則平均上漲8.98％及15.45％，表現更亮眼，顯示農曆年前進場布局，開紅盤日後收獲普遍都不錯表現，建議投資人布局創新科技ETF，參與春節後紅包行情。

近日AI Server領導大廠美超微公布第四季財報，營收季增72.6％，年增103.3％高於市場預期，2024第一季展望也優於市場預期並上調全年營收財測，同時高喊「驚人的成長才剛開始」，為AI伺服器前景按讚。而AI相關台廠供應鏈包括廣達、緯創等代工廠，PCB族群金像電、博智、欣興及健鼎，連接器廠優群、封測廠華泰將持續受惠。

隨美國經濟可望軟著陸，加以AI逐漸開顯進入應用階段，投資人可透過創新科技ETF布局掌握AI成長獲利商機。野村臺灣創新科技50 ETF經理人林怡君表示，台股長期向上適合長期投資持有，加上台灣以科技業聞名世界，科技股的表現可望更具爆發力，全球恰逢AI新科技浪潮，未來應用在各行各業的新科技商機可望持續大幅成長。近期台股衝破萬八後出現高檔震盪，投資人不妨正面看待，無論是分批布局或逢回加碼台股，中長期而言可望歡喜收割，而適度配置創新科技股票則有機會為財富成長再添動能。