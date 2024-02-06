國泰人壽去年FYP 業界唯一突破千億

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壽險公會日前公布去（2023）年台灣壽險業實績，壽險業初年度保費收入（FYP）總和新臺幣6,713.7億元，為近年來新低，然而國泰人壽積極創新推出多元保險商品，滿足保戶需求並增進保單銷售，不僅FYP逆勢成長，交出1,328.71億元、年增2.7％的好成績，蟬聯冠軍寶座，更是唯一FYP突破千億大關的壽險業者。

國泰人壽有鑑於台灣將於2025年將邁入超高齡社會，積極拓展商品和服務的深度和廣度，近年更結合外溢保單機制，協助強化樂齡族群醫療保障防護網、高齡外溢保單囊括住院、手術、防癌與長照險。去年國壽更推出業界首張結合外溢機制的樂齡長照險「樂齡守護長期照顧定期健康保險（外溢型）（實物給付型保險商品）」，承保年齡業界最高（75歲），搭配「FitBack健康吧」健康計畫最高享10％保費折減的外溢機制，當發生長照需求時，亦可直接選擇優質長照專業機構提供基本生活或失智照護，為客戶打造個人化服務計畫。

國泰人壽為協助民眾多元資產傳承需求與兼顧身故保障，推出「美滿雙寶利率變動型美元終身保險（定期給付型） 」，壽險商品中結合健康保障元素，當被保險人若罹患特定疾病或失智狀況時可提前領取保險金，做為後續醫療照護費用，多元化商品內容獲得客戶肯定。

國壽去年在國內外的獲獎紀錄也相當亮眼，於臺灣保險卓越獎橫掃6金2銀，創下「獎項全壘打」紀錄、獲金管會首屆「永續金融評鑑」排名前20％，更秉持「以客戶為中心」的服務精神，獲金管會「金融業公平待客評鑑」壽險業優等。

放眼2024年，國壽期許未來繼續在市場上占據領先地位，為客戶提供更優質金融服務，持續以全面貼心保障內容，守護每個人身心財。