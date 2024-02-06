新春就愛刷玉山卡 帶您去看五月天

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迎接2024春節來臨，玉山銀行推出新春採買、旅遊刷卡活動，除享有刷卡回饋外，即日起至2月29日刷玉山信用卡，還可登錄「玉山卡大吉大利 帶您去看五月天」抽獎活動，每滿1,000元一般消費累積1次抽獎機會，最大獎為五月天「回到那一天」25周年巡迴演唱會高雄場門票1組，還有RIMOWA 28吋行李箱及紅利點數10萬點等多重好禮，刷越多、中獎機會越大。

即日起至2月15日持玉山家樂福聯名卡至家樂福賣場消費滿額最高贈100元現金折價券，綁定家樂福錢包最高享3％回饋；百貨購物於2月21日前在遠東SOGO的歲末促銷活動中，刷卡滿額最高享8％回饋；2月25日前於新光三越使用skm pay綁定玉山信用卡最高可享7％回饋，豐富優惠讓玉山卡友過個開心的新年。

若計畫除舊佈新或購買新家具，2月18日前刷玉山卡在特力屋單筆分期滿20,000元以上，贈特力屋電子折價券500元；3月31日之前於IKEA單筆分期滿50,000元以上，贈1,000元刷卡金，玉山卡友可輕鬆讓家變得煥然一新。

玉山卡讓過年期間出國旅遊的卡友Fun心玩樂，3月31日前在指定旅行社、航空及國內旅遊平台上累積刷卡滿額，最高享3,000元回饋，分期再享0利率優惠。對於喜愛至日本旅遊的民眾，可申辦玉山熊本熊卡，6月30日前於日本消費最高享8.5％的優惠，且申辦熊本熊日圓雙幣卡還可享免國外交易服務費，透過玉山Wallet App「電子支付綁定玉山信用卡付款」功能，還可於日本PayPay百萬家特店通路消費，6月30日前可享消費立即折抵最高20％，讓卡友不僅玩得開心，更能買得開心。

除過年刷卡活動外，有資金需求的卡友也有好選擇，玉山銀行推出「龍厚禮」信貸大禮包，2月16日前申請可享首期利率0.24％，並有機會參加抽獎，獲得開運禮8,888元刷卡金。