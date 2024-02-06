早餐就有龍蝦、魚子醬！台北晶華年節餐飲奢華誘客

農曆年節將至，台北晶華酒店推出一系列吃喝玩樂行程迎龍年。大年初一（2月10日）中午安排有熱鬧滾滾的舞龍舞獅表演、財神爺則會在初一至初三於飯店大廳祝福大家財運亨通，二樓「上庭酒廊」推出新春限定的「奢華早午餐」，以最高檔的5J級伊比利火腿、魚子醬、A5和牛及龍蝦佐主廚手作班尼迪克蛋主食，搭配鮮綠沙拉吧和優格甜點吧，全面攻占舌尖味蕾。法籍甜點主廚也入境隨俗、精心打造出麻將、金幣、飛龍在天等一系列送禮贈兩相宜新年主題甜品，讓賓客吃甜甜過好年。

台北晶華酒店2樓的「上庭酒廊」過年期間將最假日早午餐升級，初一至初五每日十點半至下午五點推出新年限定「奢華早午餐」，使用來自於花蓮黎明教養院所屬之方舟畜牧場培育的放牧蛋，以良善的食材和精湛的廚藝打造出友善班尼迪克蛋主餐，佐以最高等級5J伊比利火腿、法國頂級魚子醬、日本A5和牛菲力及波士頓龍蝦等奢華食材，搭配自助餐檯上的鮮綠沙拉吧和優格甜點吧，兼具美味和健康均衡，活動期間再享法國克勞德拉風香檳買一送一。主食皆含優活沙拉吧、巴西莓果碗、優格吧、現打果汁、哈根達斯冰淇淋、咖啡或茶，每份1,380元起。

法籍甜點主廚羅倫結合法式烘焙工藝與應景新年造型，創作多款精巧奇趣的美味甜品。外型討喜、象徵帶財的「財源滾滾金幣蛋糕」是以法式蛋白霜為底，夾入榛果醬及巧克力甘納許，再以牛奶巧克力包覆，嚐來口感豐富、滋味香甜濃郁。以新年紅呈現的「祥龍桔利焦糖柳橙慕斯」點綴著一隻銳氣十足的金龍，內餡融合柳橙蛋糕、柳橙焦糖與苦甜巧克力，是新年餐桌上吸睛的美味亮點，售價分別為888元及1,288元。

另外兩款擬真可愛的「嚦咕嚦咕巧克力寶盒」及「日日見財榛果巧克力」脆餅，是以台灣人過年必備的國粹-麻將以及手掌大小的古銅錢為設計主題，前者是將流心的柚子焦糖甘納許填入一顆顆栩栩如真的麻將巧克力當中，每盒六顆售價688元；後者則是由香甜可口的榛果甘納許及牛奶巧克力製成的巧克力脆餅，每份688元。

【禁止酒駕，飲酒過量，有礙健康】