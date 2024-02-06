美國股市大多收低 輝達股價再創新高

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由於投資人對今年降息時機的擔憂，美國公債殖利率上揚，使華爾街股市4大指數今天多收低，但晶片大廠輝達（NVIDIA）股價逆勢勁揚4.79%，收693.32美元再創新高。

道瓊工業指數下挫274.30點或0.71%，收38380.12點。

標準普爾指數小跌15.80點或0.32%，收4942.81點。

那斯達克指數小挫31.27點或0.20%，收15597.68點。

費城半導體指數揚升51.37點或1.18%，收4388.10點。