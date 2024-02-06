鮑爾潑冷水 美股債雙殺 道瓊跌逾270點

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美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）重申3月降息機率低的談話澆了市場一盆冷水，美股三大指數收黑，僅費城半導體指數小漲，美國公債殖利率上升，美股債雙殺。

道瓊工業指數大跌274.30點，或0.71％，收38,380.12點；標準普爾500指數跌15.80點，或0.32％，收4,942.81點；那斯達克指數下滑31.28點，或0.20％，收15,597.68點；費城半導體指數上漲51.37點，或1.18％，收4,388.10點。

鮑爾表示，Fed對於今年降息將會審慎而行，降息步伐可能將比市場預期的緩慢。隨著美國經濟持續穩健增長，讓Fed可以更審慎地處理降息議題。「我們希望看到更多證據證明通膨正持續朝向2％目標回落。」

Fed雖然對此有一定信心，但仍希望「在開始降息這一重要步驟前，能對通膨降溫更有信心。」然而，Fed不太可能在3月會議上就能達到那樣的信心水平。

Fed的目標是將通膨降到2％，但鮑爾強調不會等到通膨率降到2％才有所行動。他表示，降息過度倉促可能引發通膨復燃，但降息過晚也恐對經濟活動與勞動力造成壓力。

素有「聯準會傳聲筒」之稱的華爾街日報記者蒂米羅斯（Nick Timiraos）撰文指出，從美國聯準會主席鮑爾罕見的電視訪談中，可看出Fed已把焦點轉移到「何時降息」。然鮑爾對此也傳達一項重大訊息，就是Fed不會等到通膨率降至2％目標才降息。鑒於美國經濟近來展現的強勁動能，使得Fed能更有底氣在降息議題上徐徐圖之、不用操之過急。

ISM公布數據，美國1月服務業指數報53.4，高於市場預期的52，超過媒體調查的所有經濟學家的預估，12月前值為50.5，創一年以來最大增幅。另1月服務業PMI也較前一個月上升2.9個點，創去年6月以來新高。其中，新訂單指數和物價支付指數創將近一年新高，就業指數也激增。

10年期美國公債殖利率上漲13.5個基點，至4.166％，2年期國債殖利率升10.8個基點，至4.478％，30年期國債殖利率上漲12個基點，至4.347％。

大型科技股股價，亞馬遜下跌0.87％，收報170.31美元；Google上漲0.91％，收143.68美元；微軟下跌1.35％，收405.65美元；Meta下跌3.65％，收181.06美元；蘋果上漲0.98％，收187.68美元；特斯拉挫跌4.30美元，跌幅2.24％，收在187.29美元；輝達上漲4.79%，收693.32美元。

台股ADR方面，台積電ADR上漲3.04美元或2.63％，收118.79美元；日月光ADR上漲0.24美元或2.71％，收9.10美元；聯電ADR漲0.05美元或0.66%，收7.67美元。