《台北股市》外資元月連3月淨匯入 累計金額再創高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【時報記者林資傑台北報導】金管會公布外資進出最新統計，在人工智慧（AI）概念股看漲、台股基本面穩健下，外資2024年1月淨匯入近34.71億美元（約新台幣1086億元）、為連3月淨匯入，使累計淨匯入金額推升至約2489.66億美元（約新台幣7兆7929億元）、再創新高紀錄。

外資2023年明顯回流台灣，除了4月及7～10月為淨匯出，其餘單月均為淨匯入，其中11、12月分別淨匯入達112.64億、86.77億美元，接連創下單月淨匯入新高及第三高紀錄，使全年淨匯入近294.8億美元，超越2005年288.45億美元紀錄、改寫歷史新高。

而外資2024年1月持續回補，合計淨匯入近34.71億美元，為連續3月淨匯入，其中外資淨匯入約34.71億美元、陸資淨匯出約2.8萬美元。合計近3月淨匯入金額已達234.12億美元，使累計淨匯入金額再創2489.66億美元新高。

而外資2023年賣超台股月份雖較多，但在11、12月「認錯回補」達2385.03億元、1530.91億元下，全年合計仍買超1778.04億元，終結連3年賣超、創近4年高。2024年1月連3月回補台股、買超61.41億元，包括買超上市股票38.53億元、上櫃股票買超22.88億元。

證期局分析，由於AI概念股看漲，加計陸股後的整體外資1月合計買超台股59.43億元，其中陸資賣超台股1.98億元，包括賣超上市股票1.67億元、賣超上櫃股票0.31億元。若統計上市櫃有價證券，整體外資1月合計買超434.28億元。

證期局表示，台灣上市櫃公司2023年營收約38兆元，雖年減8.48％、仍創歷史第三高。而台股股利殖利率高，且上市公司獲利後配息意願高，使台股殖利率名列全球前段班，截至去年底現金殖利率達3.37％、加計股票股利後為3.47％，顯示台股基本面尚稱穩健。

同時，2024年1月台股雖下跌0.23％，遜於日本上漲8.43％及美國道瓊上漲1.22％，但優於韓國下跌5.96％、上海下跌6.27％、新加坡下跌2.69％、深圳下跌13.77％、香港下跌9.16％，在亞洲主要股市中僅次於日本，表現優於多數亞股。