《其他股》jpp-KY 1月營收創同期高 H2營運柴火猛烈

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【時報記者郭鴻慧台北報導】jpp-KY經寶精密(5284)自結1月營收達1.97億元，月成長55%，年增7.97%，創下歷年同期新高。經寶在1月底才剛辦完大專院校自動化機器人比賽，受到當地地方政府的重視，泰國勞動部部長Mr.Phiphat Ratchakitprakarn昨(5)日率領多位官員到經寶參觀，為公司未來人才的培育邁向一個新的里程碑。

經寶1月營收創歷年同期新高，主要是去年底新廠完工後加入生產，客戶伺服器機櫃產品拉貨大幅增加、醫療新產品取得認證後開始出貨、其他非航太產品的挹注，使得營業額回升。至於航太維修改裝件上半年有機會恢復交貨，新專案最快將在第2季末啟動，下半年有望重現航太、非航太雙運轉模式，再為營運增加柴火。

隨著AI的發展需要大量的DataCenter支援，經寶客戶的雲端伺服器機櫃需求量大增，拉升出貨量，公司今年跨入AI產業鏈，提供美國大廠M客戶的AI伺服器電源機構件以及A客戶液冷式機櫃的散熱模組機構件，泰國最夯的飲料機Taobin在歷經一年多的全球市場規劃及調整之後，也可望在今年重啟拉貨，使得經寶在去年第4季短暫的休息過後，今年將有機會更上一層台階。

經寶精密為空巴駕駛艙航電機構件在亞洲少數的供應商之一，在去年正式跨足航太維修改裝市場後，今年更是拿到空巴集團的供應商號碼(Airbus Vender Code)，成為空巴集團子公司的直接供應商。