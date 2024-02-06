為天下有情人助攻 寒居酒店情人節吃、住皆浪漫

搶攻情人節浪漫商機，寒居酒店餐飲與住房齊推出專案為戀人助攻，「Be My Sweetie」住房專案2月7日起至3月31日入住館內寒居套房、寧鴞套房，即可獲得價值3,360元的「SABON經典PLV沐浴保養組」，專案價每房每晚11,520元。此外，2樓「BeGood」同步推出「不能玫有你」4吋情人節蛋糕，西點主廚巧手打造可食用的「仿真戒指盒」，置於慕斯蛋糕本體頂端，為另一半增添濃情蜜意，每款680元，2月14日前開放預訂，須三天前預訂，2月18日為最後提貨日。

奢華香氛打造情人夜的完美體驗，入住寒居酒店最高樓層的「寒居套房」每房每晚最低15,520元＋15.5％起與「寧鴞套房」每房每晚最低11,520元＋15.5％起，遠離城市塵囂，入房即可先享受套房內專屬的「tokuyo Mini 玩美椅pro按摩椅」所帶來的擬真人按摩力道、紓緩緊繃的肌肉，再於偌大的浴室使用「SABON經典PLV身體磨砂膏」，感受磨砂的細緻觸感的沐浴時光，最後以「SABON經典PLV身體乳液」賦予肌膚極致柔嫩體驗，為當晚的甜蜜情人夜做好十足準備，翌日再享用BeGood早餐兩客，完美體驗奢華又甜蜜的香氛之旅。

BeGood烘焙坊「不能玫有你」4吋情人節蛋糕，慕斯蛋糕本體上以白巧克力為基底，巧手打造一座可食用的仿真戒指盒，象徵情侶間的濃情密意。蛋糕本體則以義大利西西里100％開心果醬作為基底，並刷上櫻桃酒糖液，再將檸檬奶餡、手工熬煮的大湖草莓玫瑰果醬、白乳酪慕斯逐層堆疊在蛋糕上，營造出層次豐富的口感，最後以紅色巧克力淋面營造慕斯蛋糕誘人的外觀。甜蜜而不膩口，為另一半留下令人難忘的情人節美好回憶。