0206群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益證券投資分析師（CSIA）董嘉青為投資人深度解說全球財經 事件，本集節目重點如下：

（1）.焦點重回聯準會與通膨預期

聯準會主席鮑爾與其他官員談話

總經數據

美股企業財報

美債走勢

美元走勢

根據哥倫比亞廣播公司（CBS）提供的文字稿，聯準會主席鮑爾在周四（2/1日）接受該公司60分鐘節目（周日2/4播出）採訪中重申，聯準會官員希望看到更多經濟數據，以確保通膨可持續實現2％的目標。

60分鐘主持人Scott Pelley在旁白中表示，鮑威爾暗示第一次降息可能會在年中左右，儘管採訪文字稿（其中包括節目未播出的評論）未表明這一點。鮑爾稱，他預計，政策制定者不會「大幅」改變利率預測。

聯準會明尼亞波里斯Kashkari✓周一（2/5日），Kashakri表示：較高的中性利率水平讓央行有時間等等再降息；中性利率可能已經上升；FOMC有時間在降息前評估數據✓ 降到2％的重擔落在供給側因素

聯準會亞特蘭大Bostic談話✓Bostic周一（2/5日）表示，鑒於近年來勞動力市場收緊的跡象，聯準會對美國失業率的長期預測已經顯著下降；事先準備好的講稿中沒有對利率調整的時機或路徑發表評論。

聯準會資深銀行授信人員意見調查✓ 聯準會稱，美國銀行業報告稱第四季度信貸標準收緊，商業和工業貸款需求減弱，不過報告這種現象的銀行比例較之前一個季度有所下降✓ 收緊比例：33.9％降至14.5％

美國S&P服務業PMI終值✓ 服務業PMI創去年6月以來新高，連續12個月擴張；綜合PMI創去年7月以來新高，連續12個月擴張。

美國ISM服務業指數✓ 在訂單和就業回升的推動下，美國服務業在1月以4個月來最快的速度擴張，此前該指數在去年底接近停滯；不過，1月衡量企業投入價格的指標升至去年2月以來新高。

✓價格支付表明成本上漲速度加快；紅海危機導致航運公司改變路線，運輸成本飆升

本週重要企業財報✓ 2/5卡特批勒CAT、麥當勞MCD、泰森食品TSN、安森美ON、Vertx福泰製藥VRTX、Rambus蘭博士RMBS、Symbotic自動化SYM、Palantir軟體PLTR

歐洲中央銀行管理委員會成員、克羅埃西亞央行總裁鮑里斯·武伊契奇（Boris Vujcic）週日（2/4日）表示，在降息之前，官員需要確保薪資不會對通膨產生任何第二輪影響。

歐元區S&P服務業PMI終值✓ 歐元區經濟在今年初透露示出試探性復甦跡象；產出價格指數從53.8升至54.2，為近8個月新高。歐元區Sentix投資者信心✓ 1月份的Sentix指數創下去年4 月以來新高。然而，歐元區的經濟火車頭德國經濟仍然疲弱，拖累整個地區；現在解除警告可能為時過早。

歐元區PPI✓歐元區12月PPI年增速度較去年同期下滑迅猛的主要原因是能源價格暴跌27.5％；年比連續八個月下降。

OECD期中經濟展望

✓經濟合作暨發展組織（OECD）周一（2/5日）宣布上調2024年全球經濟成長預測，並同時警告，中東衝突構成風險，紅海航運中斷也可能導致消費者物價上漲。

✓OECD估計，由於通膨下降速度快於預期，2023年的全球經濟成長「出乎意料地具有韌性」，達到3.1％。2024年全球經濟成長率為2.9％，高於去年11月預測的2.7％。

✓經合組織（OECD）周一（2/5日）表示，全球主要央行在抗擊通膨方面絕不能放鬆警惕，現在斷言大幅加息已經遏制住了潛在的價格壓力還為時過早。

本周餘下重企業財報2/6FI、LLY、GILD、F、WAT、FTNT、SNAP

2/7BG、UBER、CVS、YUM、EMR、HILT、DIS、PAYPL

2/8TPR、HSY、K、PM2/9BTU、ORLY、COP、EXPEC、PEP、CTLT、DXCM、PINS

本周餘下重要經濟數據

2/6歐元區歐央1年、3年CPI預期歐元區零售銷售日本勞工現金收入/實質現金收入 台灣CPI、核心CPI、PPI

2/7美國貿易收支、消費信貸日本領先指標、同時指標中國外匯存底台灣貿易收支與進出口

2/8美國申領失業金人數美國躉售存貨歐元區歐央經濟預測日本經常帳餘額中國CPI、PPI

2/9日本貨幣存量M2、M3年比2/9-15台灣貿易收支與進出口

本周餘下重要經濟數據✓ 中國財新服務業與綜合PMI✓台灣外匯存底

本周餘下聯準會官員談話2/6克利夫蘭Mester、明尼亞波里斯kashkari、波士頓Collins、費城Harker2/7理事Kugler、波士頓Collins、里奇蒙Barkin、理事Bowman2/8里奇蒙Barkin（兩次）2/9達拉斯Logan

本周餘下歐洲央行官員談話2/8比利時Wunsch2/9德 國Nagel、執行理事Cipollone

※周二（2/2日）早安小結（1）✓ 聯準會官員談話其實不算太過鷹派✓ 兩個ISM指數的價格支付偏高✓ 美股還在漲勢中✓ 美債利率上檔空間可能有限✓ 美元指數短線偏強

（2）.東方不亮，東洋亮➢ 陸港股持續掙扎➢ 日股，蓄勢待發➢ 日銀還在等，日圓短線貶勢未止➢ 台灣農曆新年假期日股僅休市一日（2/12建國日補假）

✓在人行降準2碼的同時，陸股5日大幅震盪，在早盤大跌後，中國證監會罕見午間喊話回應股票質押風險，隨後陸股午後一度轉漲，但尾盤無力又轉跌，滬深大盤均跌逾1％。

✓中國證監會5日表示，就今年情況看，股票質押規模較去年年底還有所下降，將持續密切監測，防範股票質押風險。✓ 傳有上市企業勸投資人，「離開股市、放下執念。」

✓因美股上周五（2日）走揚、提振投資人信心，加上日圓走貶、帶動出口相關股漲勢，激勵日經225指數5 日續 揚， 終場 漲0.54％或 漲196.14點，收36,354.16點，連續第2個交易日走揚。

✓東證股價指數（TOPIX）終 場漲 0.67％（漲17.03點），收2,556.71點，連續第2個交易日走揚。

✓東證全部33類股中、有27類股上揚，其中以不動產業類股漲幅最大，其次依序為銀行業、運輸用機器和保險業。

✓5日，日本出口相關股走揚。日產汽車大漲3.31％、本田大漲2.97％、Panasonic飆漲4.59％，豐田汽車上揚1.37％。

日本S&P服務業PMI終值✓ 2/1公布的日本S&P製造業PMI終值微升，前值47.9；服務業PMI終值上修，前值51.5。

※周二（2/5日）早安小結✓東方不亮，東洋亮✓ 陸股等爆量✓ 日圓貶勢短線料延續，激勵日本出口股✓ 日經、東證都有機會創新高

※本節目由群益期貨授權提供，欲收看更多內容可至《群益創富觀點》YouTube頻道。