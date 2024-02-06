產業帶來人口紅利 高雄仁武房價5年漲6成

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

在仁武產業園區等產業進駐之下，高雄市仁武區的人口數，從2019年底的89,595人，到2023年底的97,337人，增加7,742人，成長幅度約8.6％，也因此一人口紅利的激勵，仁武的房價從2019年的平均每坪15.9萬元，上漲到25.9萬元，漲幅超過6成。

東森房屋高雄仁武加盟店主任林雅玲6日表示，仁武區房價基期相對較低，地理位置優越，又有豐富的建設題材坐鎮，近年來不僅外來人口蜂擁而至，區域房市交易量能也在持續升溫。

林雅玲指出，最近幾年移居仁武的首購族、換屋族確實愈來愈多，一方面，仁武無論是要到鳳山、三民、鼓山、左營，甚至是楠梓，都只需要騎車10分鐘左右，而且，目前仁武區的成交單價仍普遍落在2字頭，部分屋齡較高的中古屋甚至還能找到1字頭，以高雄市中心買老屋的價格，就能在仁武買到屋齡更新、屋況更佳、居住環境更優質的物件，CP值相當高。

另一方面，仁武區附近也有不少重點項目，包括仁武大社工業區、仁武產業園區、半導體S廊帶等，產業的快速發展，為當地帶來了大量的外來就業人口，也讓區域房市發展前景，更具想像空間。

林雅玲表示，仁武區早期建築以透天厝居多，但最近幾年，為了控制總價，新建案大多都是小坪數的電梯大樓，對於有預算考量的首購族來說，多數會首選總價800到1,000萬元、2房含平面車位的預售屋，除了總價親民的優勢外，預售屋的自備款付款壓力也會相對較小。

至於換屋族，多是因為家庭人口增多或想要改善居住環境，才產生換屋需求，所以，換屋族在挑選物件時，普遍傾向選擇屋齡不超過20年且總價落在1,500到1,800萬之間的中古透天，而且，近年來隨著建商持續在仁武購地推案，未來低總價的中古透天，勢必會愈來愈稀有，抗跌保值。

東森房屋研究中心副理黃勝暉指出，仁武區本身就具備地理位置優勢和房價優勢，再加上各項利多題材的進駐，最近幾年，仁武大量磁吸周圍精華區的外溢買盤，成為高雄房市一級戰區之一。