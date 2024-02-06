華為力拚AI晶片 衝擊Mate 60熱門旗艦手機產能

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【中時新聞網 賴宇萍】隨著美國對中國大陸的AI晶片出口管制更趨嚴格，大陸國內對華為AI晶片的需求急遽飆升，消息人士透露，華為已放緩旗艦手機Mate 60系列的生產，轉而以生產AI晶片為優先。

路透社引述消息人士報導，華為在同一設施中生產昇騰（Ascend）AI晶片與Mate 60採用的麒麟晶片。可是低良率問題持續影響華為的晶片產量。

在全球各國力拼成為AI強國之際，大陸政府與民間也在努力提升運算能力，對華為昇騰系列晶片的需求也不斷飆升。路透社報導中指出，輝達掌控了全球90%的AI晶片市場，可是在美國去年10月發布最新禁令之後，大陸客戶被迫轉向國內其他晶片，也迫使華為在龐大的需求壓力下只能優先生產AI晶片。

路透社先前報導指出，儘管輝達推出專為大陸研發的3款晶片，其中效能最強大的H20顯示卡，在關鍵領域的規格，也不如華為的昇騰910B。

消息人士表示，華為優先生產的是昇騰晶片，而非麒麟晶片，因此Mate 60智慧手機的生產也跟著放緩。其實Mate 60手機一直缺貨，潛在買家在網路上抱怨，預訂訂單需要等上1個月的時間。據了解，華為在努力提升晶片良率、滿足客戶需求之際，也希望這種生產安排不會是長期狀況。