金融股有補漲行情？14檔龍年股息預測一次看

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【旺得富理財網 黃順德】14家金控去（2023）年全年獲利出爐，全體共賺進3,652.79億元，相於較前（2022）年的2,832.11億元，年增率直逼三成，來到28.98％，改寫金控史上第三高紀錄，計有8家獲利突破200億元，金控總股息上看2,000億元。

去年底，新台幣強漲造成壽險匯損衝擊，壓抑壽險型金控原本預期的獲利表現，不過去年度排名依序為富邦金（2881）661.4億元、中信金（2891）560.81億元、國泰金（2882）515億元，壽險為主體的金控成績依然亮眼。

富邦金（2881）董事長蔡明興日前表示，「今（2024）年現金股利會比去年好」，去年獲利會比前年好一點，股票股利也會繼續發，並會搭配資本公積，股利不會縮水，並指出，相較電子股表現，金融股去年都沒漲，今年隨著利息降低，將有補漲行情。

存股達人以去年獲利預估今年派息狀況，各家金控分別為華南金（2880）現金0.7元、股票0元；富邦金（2881）現金2元、股票0.5元；國泰金（2882）現金1.5元、股票0元；開發金（2883）現金0.55元、股票0元；玉山金（2884）現金0.6元、股票0.4元。

元大金（2885）現金1.2元、股票0.15元兆豐金（2886）現金1.5元、股票0元；台新金（2887）現金0.51元、股票0.42元；新光金（2888）現金0元、股票0元；國票金（2889）現金0.4元、股票0.1元。

永豐金（2890）現金0.8元、股票0.2元；中信金（2891）現金1.3元、股票0元；第一金（2892）現金0.9元、股票0.3元；合庫金（5880）現金0.5元、股票0.5元；其中開發金、元大金、永豐金、中信金等4檔現金殖利率有機會突破4％。

免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。