債券ETF底部進場迎降息多頭行情 賺價差領債息2種買法全揭露

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【旺得富理財網 王順泉】龍年投資，債券ETF成為一大趨勢。美國聯準會歷經2022~2023年升息循環，債券市場走過漫長的3年大空頭行情，以國內債券ETF規模龍頭00679B元大美債20年為例，自2020年3月高點54.6元，跌至2023年10月低點27.2元，超過腰斬的驚人跌幅，對於訴求穩定領息的債券ETF來說，相當罕見。

債券行情在2023年10月觸底後，展開一波反彈，目前仍在築底階段，對於想要配置債券的投資人而言，是一個相對便宜的進場時機。展望龍年行情，可以用易經乾卦的「見龍在田」來形容，價格在底部低檔區，如果未來聯準會展開降息，有機會走出一波多頭行情。

元大投信表示，觀察美國20+年公債指數表現，在2006年、2018年最後1次升息至首次降息間，皆上漲約11%；2007年、2019年首次降息至最後一次降息期間，則分別上漲42%及26%，均優於同期間美股S&P 500指數表現，目前正處於聯準會停止升息、尚未降息的時間點，可留意債券ETF進場機會。

國泰投信表示，債券ETF可再細分為美國公債、公司債、金融債、產業債、新興市場債等，投資人若想參與聯準會啟動降息的債市多頭契機，可先評估自己是「資本利得族」或「存債領息族」。若是資本利得族，可鎖定存續期間較長的長天期美國公債，在利率走低時漲幅相對更明顯，例如00687B國泰20年美債等。

如果是「存債領息族」，可考慮投資級公司債，殖利率較美國公債高，且信評為投資等級，違約風險低，是平衡風險與收益的好選擇。例如00725B國泰投資級公司債等。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。