六都敬老卡比福利 銀髮族優惠總整理

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【旺得富理財網 李宗莉】全台65歲以上老年人口至2023年已達429萬人、逼近2成，高齡化速度加快，各縣市也力推銀髮福利政策，以六都為例，1點價值1元的敬老卡，以台中市每月1000點最多、桃園市800點次之（設籍復興區1000點），且自今年起，桃園市新推長者赴運動中心不僅不扣點，再送百元折價券；高雄市則放寬使用範圍至搭乘高捷及特約計程車，且免待生日當日，足齡當月即可辦卡。

▲台北市、新北市

台北市及新北市每個月都可提供480點，使用範圍包含公車、捷運、台鐵、機捷，先前台北市議員有提出台北市使用點數不如其他縣市，市長蔣萬安承諾會研究其他縣市做法，提高長輩使用比例。

▲桃園市

為了鼓勵銀髮長輩多運動，去年10月先推敬老卡入運動中心不扣點，今年再加碼推出每月使用館內「游泳池」及「體適能中心」，累積12次送100元折價券，培養長者規律運動的習慣，不僅用敬老卡運動不扣點數，還給回饋，至於場館100元折價券，可折抵館內其他設施及課程費用。

▲台中市

每個月可領1000元點數，不但可以搭乘公車、捷運、客運、計程車、台鐵列車外，到國民運動中心，甚至去合約診所看醫生都可以折抵50元費用。據台中市府統計，目前已有48萬人使用。

▲台南市

憑卡免費搭乘公車，至市立景點享半票或免費進場；而高雄市除免費搭乘市營公共車船（不包含非平面道路及觀光路線），也可以半價搭乘捷運與輕軌，但曾引發市議員批評使用範圍太窄，不能用於計程車等其他項目而引發批評。

▲高雄市

1月起擴大使用範圍，每年有1,200點社福點數（1點1元），可使用於搭乘高雄捷運及特約計程車，而且搭公車（船）及坐輕軌維持全免費不扣點，即使點數用畢仍有敬老半價優惠。

另外，高雄市搭乘特約計程車每趟次可使用50點社福點數，其餘需用敬老卡內的儲值金支付，長輩可相約共乘，安全便利；且於年滿65歲（原住民55歲）當月第1個工作日即可申辦敬老卡，各區公所可臨櫃製卡，現辦現領即可使用，不用再等到生日當天。