《商情》期金跌近1%；期銅跌觸2周低點；原油止3跌；BDI漲逾2%

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時報-商情早報

1.美就業數據堅挺 紐約期金跌近1%。

2.LME:02/05期銅收8359.50美元/公噸，跌122.50美元。

3.NYMEX:3月輕質原油漲0.50美元，每桶為72.78美元。

4.西德州原油上漲0.49美元，每桶為73.21美元。

5.02/05BDI運費指數為1436.00。

6.SICOM:天然橡膠3月期貨RSS3持平，報206.8美分。

7.NYCE:3月棉花跌0.07美分，每磅為87.04美分。

8.CBOT:3月黃豆粉漲4.30美元，每公噸為361.10美元。

9.02/05TRJ-CRB上漲0.45，為268.19。

10.SGX:62%鐵礦石報每公噸127.71美元，跌0.29美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-美就業數據堅挺，周一紐約期金跌近1%；受累於強勁的非農就業報告，削弱市場對於聯準會(Fed)降息的希望，帶動美元上漲0.5%，並觸及三個月高位，加上10年期公債殖利率漲逾一個月最高，同步令金價為連2日下跌；終場收盤報價，4月黃金跌10.80美元，報2042.90美元；3月白銀跌0.38美元；4月白金漲1.90美元；3月鈀金漲7.10美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-美元走強，期銅跌觸2周低點；因全球最大經濟體美國，服務業強勁數據打壓了美國聯邦儲備理事會(FED)可能大幅降息的預期， 進而推高美元指數上漲，美元升值使得以美元計價的工業金屬價格對其他貨幣持有者來說更加昂貴，將可能會削弱需求，致倫敦(LME)銅價跌觸2周新低。終場周一指標期銅下跌122.5美元；期錫下跌714美元；期鎳下跌215美元；期鋅下跌31美元；期鋁下跌21美元；期鉛下跌31美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-周一歐美原油期貨反彈，終止連3跌，由於加薩情勢惡化，美國在伊拉克和敘利亞對伊朗軍隊及其盟友發動了報復性行動，中東地緣政治局勢惡化，油價止跌反彈，終場美國NYMEX-3月輕質原油期貨上漲0.5美元，報72.78美元/桶；倫敦ICE-4月布蘭特原油期貨上漲0.66美元，報77.99美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-貨盤略增，周一BDI指數續漲逾2%；因煤炭貨盤略有增加使市場挺價情緒升溫，加上紅海航運遭葉門反政府武裝組攻擊後，更多糧船改道繞行南非，令海岬型船運價增加超過920美元，終場波羅的海乾散貨BDI指數續漲逾2%；其中最新報價BDI指數上漲29點，收1436點，漲幅2.1%；BCI指數上漲112點，收2142點，漲幅5.5%；BPI指數下跌25點，收作1419點，跌幅1.7%；BSI指數下跌4點，收作1037點，跌幅0.4%(王聖為整理)

5.橡膠期貨-日圓疲軟，周一大阪期膠反彈逾2%；受益於日圓兌美元匯率疲軟，使得海外買家更能負擔以日圓計價的資產，並提高了日本企業的海外收入價值，加上美國1月就業成長加速，其薪資增幅創近2年新高，暗示經濟動能仍具彈性，致終場大阪期膠反彈逾2%；其中大阪交易所OSE橡膠7月期貨漲2.3%，報每公斤289.1日圓；新加坡交易所SICOM橡膠3月期貨漲1%，報每公斤152.70美分；上海交易所SHFE橡膠5月期貨漲0.7%，收於每噸13385元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周一芝加哥穀物期貨多收黑，其中大豆期貨在技術交易中上漲，在政府公佈一系列關鍵作物報告之前，最活躍的合約觸及2020年12月以來的最低價格，美國農業部周一報告的每週出口檢查顯示，最近一周美國大豆數量遠高於貿易預期，但低於去年同期的數量，玉米期貨當天收平，小麥期貨連續第二個交易日走低，因美元走強，終場3月小麥跌9.5美分，3月玉米持平，3月大豆漲7.75美分，3月黃豆油漲0.6美分，3月黃豆粉漲4.3美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-美元走強，周一ICE棉花期貨微跌，受累美元上漲0.5%，削弱投資人以美元計價的棉花購買吸引力，以及美國非農就業數據堅挺，導致10年期公債殖利率攀升逾一個月高位，並令美股下跌，同步致期棉終止連4日上漲；終場ICE美國交易所2號棉花3月棉跌 0.08%，報每磅87.04美分；中國鄭州商品期貨3月期棉結算持平，報每公噸15955人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-庫存增加，大連鐵礦石連4跌；因全球最大鋼鐵消費國中國，揮之不去的房地產擔憂持續，使得投資者保持謹慎，造成港口庫存增加，庫存上升打壓市場情緒，截至2月2日當周，上海有色金屬市場（SMM）追蹤的35個港口鐵礦石庫存總計1,2626萬公噸，較上季增加1.32%，致大連鐵礦石續跌。終場周一新加坡交易所62%鐵礦石近月跌0.23%，報每噸127.71美元；大連期交所9月交割鐵礦石跌0.28%，報每噸878.5人民幣。(呂方維整理)(商品行情網)