跟著美國最紅腦科學「放空」，找到你的啊哈時刻！

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每天被時間追著跑，覺得快喘不過氣？明天有個專案報告，絞盡腦汁卻想不出好點子？還是你單純「忙碌上癮」，無法忍受無聊，不知道該如何獨處？

如果你覺得，放空、無所事事很浪費時間，會被認為是不負責任，甚至還有罪惡感的話，那你就錯了！真相顛覆你我認知，「放空」其實是一門嚴肅的腦科學！當人們神遊、作白日夢時，大腦並未休息，而是啟動了「暗能量」（DMN），讓知識、記憶、感覺產生連結，激發創造力。

事實上，人類不少偉大發想都是從放空中獲得啟發，阿基米德在洗澡時解開難題，作家梭羅、狄更斯在散步中激發靈感，留下曠世巨作；賈伯斯則透過禪修冥想，保持高度敏銳的頭腦，繼而發明iPhone，為世界帶來顛覆性的改變。

適時讓大腦「放空」，比你想的更重要！如果你以前不敢放鬆，從現在起，一起來學放空，可能會帶來意想不到的「啊哈！」（Aha!）時刻。

難以想像！2022年秋季，美國勞倫斯大學（Lawrence University）首創「放空課」，竟迅速成為最紅的一堂課，全校有14％學生選修，今年仍持續招生中；同年7月，台灣也開設「集集集度放空學校」，31天內，車站入站總人數，比前一年同期成長439％。

為何國內外都在教放空？現代人壓力爆棚，是關鍵所在，尤其到了新年、春節長假時，人人都渴望放空一下！但，大多數認為，放空就是簡單的偷懶跟無所事事；殊不知，放空是一門嚴肅的腦科學，且與創意、靈光乍現息息相關。

例如，古希臘科學家阿基米德接到國王命令，「在不得破壞皇冠的情況下，檢驗是否為純金打造？」他苦思多日，不得其解，有一天如常洗澡，坐進浴盆、溢出水來時，卻興奮大叫「Eureka！Eureka！」（希臘語：我找到了！我找到了！）原來，他發現流出去的水，等於身體的體積（浮力理論），進而揭穿工匠舞弊、在理應是純金皇冠裡摻雜了白銀。

從此，Eureka Moment（尤里卡時刻）成為頓悟的代名詞，又稱Aha-Moment（啊哈時刻）！

不只阿基米德有靈機一動的經驗。英國作家瑪麗．雪萊著作的西方第一部科幻小說《科學怪人》，也是突發奇想而來。

1816年，她跟朋友去度假，眾人在壁爐邊朗讀鬼故事後，決定創作比賽，所有人都寫好了，唯獨她交白卷。絞盡腦汁仍無所獲的瑪麗，沮喪到無法入眠，直至某一天凌晨，勉強闔眼休息，竟意外迎來啊哈時刻。「想像力不請自來，我閉上雙眼，卻清楚在腦海中看到科學怪人的場景……，」她事後回想。

不只瑪麗。19世紀的美國作家梭羅、英國作家狄更斯，都在散步中激發出靈感，留下曠世巨作。

文章未完，詳細內容請見遠見雜誌2024年2月號 452期，完整文章連結

文/彭杏珠

【本文摘自遠見雜誌2月號；更多文章請上遠見雜誌官網】