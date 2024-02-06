冷氣團明來襲！過年連5天低溫跌破10度

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【中時新聞網 莊楚雯】冷氣團來襲，氣象專家吳德榮表示，明天鋒面逐漸接近，明下午起北台灣降雨變明顯，接著大陸冷氣團南下，氣溫下降，周四小年夜、周五除夕全台有雨，愈接近除夕夜，天氣愈濕冷，北部沿海及部分平地氣溫10度左右，初一轉乾冷，初二晨是最冷時刻，平地最低溫10度以下，初三、四清晨部分平地也僅10度左右，從除夕到初四晨連5天都冷。

吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今日北部及東半部偶有局部短暫雨的機率，其他地區多雲時晴；北台灣偏涼微冷，中南部舒適微熱、早晚涼。今北部氣溫13〜19度，中部15〜28度，南部16〜31度，東部14〜28度。

吳德榮說，明（7日）鋒面逐漸接近，下午起北台灣降雨趨於明顯，周四小年夜（8日）降雨範圍擴大至中部，南部山區也有局部短暫雨的機率，周五除夕（9日）仍有雨，晚起降雨漸減緩。氣溫方面，明晚起氣溫持續下降，愈接近除夕夜，天氣愈濕冷，要注意保暖，冷空氣以達「大陸冷氣團」的機率為最高，北部沿海及部分平地將降至10度左右。

吳德榮說，周六初一（10日）西半部轉晴朗、乾冷、東半部零星降雨也逐漸停歇，初二（11日）晨因輻射冷卻加成，部分平地最低氣溫降至10度以下，初二白天起受「大陸高壓」東移影響，天氣晴朗穩定，持續至初五（14日）；冷空氣逐日減弱，白天舒適，入夜「強輻射冷卻」作用，日夜溫差很大，初三、四清晨部分平地最低氣溫在10度左右，仍應注意。