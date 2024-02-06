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查爾斯親自通知罹癌 哈利火速返英 梅根不同行

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英媒報導，關係緊張的查爾斯與哈利將在9月17日舉行「和平談判」。圖為父子倆2018年2月出席倫敦活動比鄰而坐的畫面。圖/美聯社資料照
英媒報導，關係緊張的查爾斯與哈利將在9月17日舉行「和平談判」。圖為父子倆2018年2月出席倫敦活動比鄰而坐的畫面。圖/美聯社資料照

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【中時新聞網 吳映璠】白金漢宮5日宣布75歲的英國國王查爾斯三世（King Charles III）罹患癌症，外媒報導，據悉查爾斯親自通知威廉與哈利王子罹癌消息，旅居美國的哈利將在「幾日內」返回英國探望，不過哈利的妻子梅根與2名孩子不會同行。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，白金漢宮5日發布聲明，宣布查爾斯罹癌，指出查爾斯1月底入住倫敦醫院進行攝護腺手術期間，檢測出罹患「某種癌症」，於5日起展開定期治療。

英國《太陽報》（The Sun）、《時人雜誌》（People）等報導，據悉查爾斯親自通知2名兒子威廉及哈利罹癌，並且是在白金漢宮於5日晚間6時發布消息前，親自致電哈利通知。除了威廉與哈利，查爾斯也親自通知妹妹與2名弟弟―安妮公主（Princess Anne）、安德魯王子（Prince Andrew）及愛德華王子（Prince Edward）。

薩塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex，哈利夫婦的正式頭銜）辦公室後續表示，哈利王子將在「幾日內」返回英國探望查爾斯。英國《電訊報》（The Telegraph）指出，旅居洛杉磯的哈利很有可能5日晚間就動身，並於6日抵達倫敦。

不過據悉哈利的妻子梅根，以及4歲兒子亞契（Archie）及2歲女兒莉莉貝（Lilibet）不會隨行返英。

39歲的哈利與美國籍妻子梅根結婚後決定「脫英赴美」，再加上兩人不斷在媒體上、出書爆料英國王室家務事，導致哈利與查爾斯的關係緊張，甚至有王室專家稱，查爾斯與哈利的關係「回不去了」。

哈利在自傳中稱遭到「宿敵」威廉的攻擊，也曾要求查爾斯不要和「邪惡後媽」卡蜜拉結婚。

不過《太陽報》引述消息人士指出，這對父子雙方都有「修復關係的意願」。

文章來源：King Charles III has cancer and will step back from public duties

文章來源：Prince Harry Will Travel to the U.K. to See King Charles amid His Father's Cancer Diagnosis

文章來源：BY HIS SIDE Prince Harry flying to UK to support King Charles in days after speaking to him about cancer diagnosis

連英王都免不了！老男人的煩惱 攝護腺肥大怎麼辦

【中時新聞網 王嘉慶】英國王室證實，英王查爾斯於治療攝護腺肥大時發現癌症，已進行治療；不過是哪一種癌症，白金漢宮並未說明。「攝護腺肥大」是男性在進入中老年後非常普遍的生理狀況，可藉由預防降低其機率，但就算真的發生了，保守治療或積極手術，效果都非常顯著。

英王查爾斯三世現年75歲，醫療團隊在治療他的攝護腺肥大時發現癌症，哪一種癌？相關單位未進一步說明。男性超過50歲後，攝護腺（也稱前列腺）肥大的情況十分普遍，且隨著年齡增長，發生率逐漸增加，到了70歲以上，約有80%的男性有此症狀。

為什麼會肥大？一般認為是男性荷爾蒙改變或年齡老化，造成組織增生。衛福部桃園醫院指出，治療攝護腺肥大，保守療法及手術療法，成效都不錯。

保守療法主要透過飲食、作息控制，飲食方面盡量不要喝酒、濃茶或咖啡，尤其利尿飲料；多吃蔬菜、水果等高纖食物；規律生活，2至3小時排尿一次，勿憋尿。

若泌尿道出現嚴重阻塞、反覆感染，血尿或其他併發症等，就必須接受手術治療。目前最常見的是直接切除，利用內視鏡把前列腺一片一片切除，大多數患者都採取這種方式，住院約4至6天。

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