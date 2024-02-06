查爾斯親自通知罹癌 哈利火速返英 梅根不同行

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【中時新聞網 吳映璠】白金漢宮5日宣布75歲的英國國王查爾斯三世（King Charles III）罹患癌症，外媒報導，據悉查爾斯親自通知威廉與哈利王子罹癌消息，旅居美國的哈利將在「幾日內」返回英國探望，不過哈利的妻子梅根與2名孩子不會同行。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，白金漢宮5日發布聲明，宣布查爾斯罹癌，指出查爾斯1月底入住倫敦醫院進行攝護腺手術期間，檢測出罹患「某種癌症」，於5日起展開定期治療。

英國《太陽報》（The Sun）、《時人雜誌》（People）等報導，據悉查爾斯親自通知2名兒子威廉及哈利罹癌，並且是在白金漢宮於5日晚間6時發布消息前，親自致電哈利通知。除了威廉與哈利，查爾斯也親自通知妹妹與2名弟弟―安妮公主（Princess Anne）、安德魯王子（Prince Andrew）及愛德華王子（Prince Edward）。

薩塞克斯公爵和公爵夫人（Duke and Duchess of Sussex，哈利夫婦的正式頭銜）辦公室後續表示，哈利王子將在「幾日內」返回英國探望查爾斯。英國《電訊報》（The Telegraph）指出，旅居洛杉磯的哈利很有可能5日晚間就動身，並於6日抵達倫敦。

不過據悉哈利的妻子梅根，以及4歲兒子亞契（Archie）及2歲女兒莉莉貝（Lilibet）不會隨行返英。

39歲的哈利與美國籍妻子梅根結婚後決定「脫英赴美」，再加上兩人不斷在媒體上、出書爆料英國王室家務事，導致哈利與查爾斯的關係緊張，甚至有王室專家稱，查爾斯與哈利的關係「回不去了」。

哈利在自傳中稱遭到「宿敵」威廉的攻擊，也曾要求查爾斯不要和「邪惡後媽」卡蜜拉結婚。

不過《太陽報》引述消息人士指出，這對父子雙方都有「修復關係的意願」。

連英王都免不了！老男人的煩惱 攝護腺肥大怎麼辦

【中時新聞網 王嘉慶】英國王室證實，英王查爾斯於治療攝護腺肥大時發現癌症，已進行治療；不過是哪一種癌症，白金漢宮並未說明。「攝護腺肥大」是男性在進入中老年後非常普遍的生理狀況，可藉由預防降低其機率，但就算真的發生了，保守治療或積極手術，效果都非常顯著。

英王查爾斯三世現年75歲，醫療團隊在治療他的攝護腺肥大時發現癌症，哪一種癌？相關單位未進一步說明。男性超過50歲後，攝護腺（也稱前列腺）肥大的情況十分普遍，且隨著年齡增長，發生率逐漸增加，到了70歲以上，約有80%的男性有此症狀。

為什麼會肥大？一般認為是男性荷爾蒙改變或年齡老化，造成組織增生。衛福部桃園醫院指出，治療攝護腺肥大，保守療法及手術療法，成效都不錯。

保守療法主要透過飲食、作息控制，飲食方面盡量不要喝酒、濃茶或咖啡，尤其利尿飲料；多吃蔬菜、水果等高纖食物；規律生活，2至3小時排尿一次，勿憋尿。

若泌尿道出現嚴重阻塞、反覆感染，血尿或其他併發症等，就必須接受手術治療。目前最常見的是直接切除，利用內視鏡把前列腺一片一片切除，大多數患者都採取這種方式，住院約4至6天。