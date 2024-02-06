買房避險吃定心丸 小檜溪「國王之森」成屋眼見為憑

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大桃園地區近年受到人口紅利、產業擴張，為北台灣房地產市場成長最強勢地段，尤以北桃園近距雙北市，更是政治、經濟、商業重心，然而在藝文特區開發幾近飽和後，新推案幾乎絕版，跳空上漲動能有限，只能屈就二手中古屋，而相距僅1.5公里的小檜溪重劃區趁勢崛起，大型開發商、上市櫃建商伺機搶進，壽險業最大「包租公」國泰人壽也早早佈局，就是看準市中心重劃區土地日漸稀少，房產價值量能扶搖而上，50米春日路大道為區內一級戰區，嶄新大樓鼎立，星巴克、麥當勞、全聯相繼卡位，麗寶集團旗下的名軒開發選地極具敏銳目光，與國際企業並駕齊驅，選其中心區位推出「國王之森」，全案正式完工，建築品質可眼見為憑、親身體驗！

「國王之森」由上市建商名軒開發投資興建，全案基地位於小檜溪重劃區春日路，為生活圈內少數新成屋建案，建商對於建築品質有所堅持，全案已正式完工落成，不用美輪美奐的3D渲染圖，直接讓消費者上第一線見證，且在缺工缺料風險未降，世界二大戰爭未見平歇，戰後重建工料問題恐怕持續擴大之下，新成屋降低了工期延宕問題，該案不僅可立即入住，更可立即設籍青溪學區，同時相對於預售屋紙上談兵，格局空間尺度一目了然，免去成屋後實際屋況與樣品屋有所誤差。

麗寶集團成立近45年，事業版圖橫跨建設、營造、飯店、樂園、生醫，旗下唯一上市公司為名軒開發，做為集團的領頭羊，選地眼光獨具慧眼，近年不惜高昂成本打造重磅級作品，而「國王之森」即是全新落成指標大案，卡位春日大道530坪基地，位處該重劃區中最精華的三民路、民光東路核心區段，正對國泰人壽興建中的頂級商辦、商場，星巴克、麥當勞則位於該案基地兩側，享受重劃區嶄新市容及舊城區完善機能，音樂之林、繽紛之丘、三民公園等五大公園綠意環繞，生活兼具繁華靜謐。

「國王之森」全案規劃單純80戶舒適社區，最受消費者青睞的35坪3房、58坪4房，其中3房高效能設計，獨立玄關、大面寬，公私領域皆對外開窗，獨立廚房與客餐廳分離，生活效能更提升，而4房相較於區內常見的45坪上下設計，該案4房擁有單層雙併、三面採光之優勢，且雙主臥規劃，三套開窗衛浴，能滿足成員於私領域所有機能，除此之外，高資產族看準其價值優勢，相對周邊春日路的預售新案站上55~56萬元，青溪一路的在地建商新案衝上50~51萬元，該案不只彰顯宜居CP值，也更符合自住買盤立即住的需求。