陸發布冰凍＋暴雪雙預警 湖北今午前部分管制收費站免費放行

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據大陸中央氣象台網站消息，中央氣象台6日06時繼續發布暴雪藍色預警和冰凍黃色預警。大陸中東部地區大範圍雨雪冰凍天氣最強時段已基本過去，但部分省分交通、電力任務仍繁重。湖北100個因道路結冰採取交通管制措施的高速公路收費站，6日12時前部分路段駛出車輛免費放行。

大陸國家防災減災救災委員會辦公室、應急管理部5日專題會商調度安徽、湖北、湖南、貴州等省分低溫雨雪冰凍災害形勢指出，中東部地區大範圍雨雪冰凍天氣最強時段已基本過去，未發生重大險情災情，但部分省分保交通安全通暢、保電力供應等任務依然繁重，南方部分地區還有兩到三天的較強雨雪天氣，需特別關注對春運工作的疊加影響。

湖北省交通運輸廳5日指出，針對近日湖北省境內G4京港澳、G45大廣和G55二廣高速公路等部分路段，因惡劣天氣造成車輛擁堵嚴重的情況，決定於5日20時至6日12時，對從指定的70個收費站駛出高速公路的所有車輛實施免費放行。

受低溫雨雪冰凍天氣影響，湖北部分高速公路車輛擁堵情況嚴重，至5日14時，尚有100個高速公路收費站因道路結冰採取交通管制措施。緩行路段主要集中在G0421許廣高速、G0422武深高速、G42滬蓉高速、G55二廣高速等9條高速公路。

大陸中央氣象台2月6日06時繼續發布暴雪藍色預警： 預計2月6日08時至2月7日08時，湖北東南部、安徽南部、湖南中西部和北部、江西北部、浙江西部、重慶東南部、貴州東北部等地部分地區有大到暴雪，其中，湖南西北部局地有大暴雪（20～22毫米）。上述部分地區新增積雪深度3～8釐米，局部地區可達15釐米以上。

預計2月7日08時至2月8日08時，安徽南部、江西北部、浙江西部、湖南中部和西南部以及西藏東南部等地部分地區有大到暴雪（10～12毫米）。上述部分地區新增積雪深度3～5釐米，局地可達10釐米以上。

大陸中央氣象台2月6日06時繼續發佈冰凍黃色預警： 預計，2月6日08時至7日08時，貴州中東部、湖南大部、湖北東南部、江西西北部山區、安徽南部山區、浙江西部山區等地的部分地區有凍雨，累計凍雨量1～6毫米，局部地區10毫米左右。