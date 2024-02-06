高市嚴查旅館哄抬房價 違者將逐房開罰

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近2年高雄的「演唱會經濟」創造不俗成績，也為高雄帶來大量觀光旅客，近期還有黃色小鴨及「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」活動，提升住宿需求，為防止旅宿業者不當哄抬價格，高市觀光局近期陸續會同消保官主動進行旅館房價專案稽查，盼能讓前來高雄遊玩聽演唱會的旅客，在高雄玩得開心、住得安心。

高雄市政府1月27日至2月25日邀請黃色小鴨重返高雄，以「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」為主題，搭配高雄暖冬及農曆年節氣氛，吸引全國及國際遊客前來感受溫暖城市氛圍，並將大幅提升本市旅館住房需求。

去年高雄共計舉辦超過117場演唱會，海內外天王、天后、國際天團接力選擇在高雄開唱；今年上半年包括紅髮艾德（Ed Sheeran）、搖滾公雞（Rod Stewart）、五月天、高雄櫻花季音樂節等大咖天團演唱會也都選擇在高雄蓄勢待發。同時，2024大港開唱也即將於3月舉行，屆時必定帶來大量旅客住宿高雄。

高雄市觀光局局長高閔琳表示，旅宿業客房售價會隨市場供需狀況浮動，平日、淡季價格較低，如遇連續假期、舉辦大型活動時，等住宿需求量大，房價即有上漲情形，屬市場自由機制，環顧世界各國城市及其他縣市都有此現象。惟為保障消費者權益和旅宿安全，已數度邀集旅宿業共同研商管理機制，並委託民間具公信力之「台灣消費者保護協會」，調查本市飯店及民宿在平日及大型活動、年節期間之房價，並將進一步公布房價資訊供消費者參考。高閔琳表示，「房價資訊公開透明化」讓使消費者可以一目了然、最有更佳選擇；另外，觀光局亦會持續會同消保官房價稽查，有效抑制業者漫天喊價，以宣示市府觀光局積極維護觀光、住宿品質及保障消費者權益之決心。

高閔琳進一步說明，2月3日的紅髮艾德（Ed Sheeran）高雄演唱會，市區訂房率超過8成，部份旅館直逼滿房，大大推升高雄市住房率；另外，黃色小鴨展期已經開跑，農曆春節即將到來，為防旅館業者趁機哄抬房價，觀光局近期多次出擊辦理房價專案稽查，持續加嚴管理、加密稽查。如有業者仍惡意哄抬且無意改善，將連續逐房開罰決不手軟，並將公布違規名單。觀光局並呼籲業者切莫以身試法、因小失大，藉機哄抬旅館房價遭罰，得不償失。

觀光局呼籲，旅宿業者共同維護高雄友善城市觀光形象，讓觀光客在高雄度過愉快假期，倘查有哄抬房價之旅宿業均會公佈違規名單。觀光局也提醒，遊客出遊訂房前可至臺灣旅宿網（https：／／taiwanstay.net.tw／）或向觀光局查詢要入住之旅宿業是否為合法旅宿業及其核定之房價，選擇領有旅宿業登記證之合法旅館或民宿入住；若有消費爭議，可透過行政院消保處線上申訴系統及直撥「1950」專線諮詢，或向高雄市政府觀光局（07-7409802）反映。