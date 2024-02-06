第七屆《Hit AI ＆ Blockchain》人工智慧暨區塊鏈產業高峰會 產官學共同探討

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賴清德副總統蒞臨第三屆與第四屆《Hit AI ＆ Blockchain》人工智慧暨區塊鏈產業高峰會（圖片來源：主辦單位提供）

為了探討AI創造的新時代，以及對台灣經濟與社會的深度影響，第七屆《Hit AI ＆ Blockchain》人工智慧暨區塊鏈產業高峰會，6日在台北喜來登大飯店舉辦。本屆峰會由KNOWING新聞、幣特財經、鍶科技發起與主辦，集結海內外頂尖AI與Blockchain產官學研領袖探索前沿領域，從創新熱潮一再襲來的AI賦能應用、Web3新世界的深度探究、資安在Web3領域的應用及實踐、台灣加密監理現況等，再到近來利多消息不斷，將要喜迎大牛市的加密貨幣市場，都是關注焦點。

第七屆《Hit AI ＆ Blockchain》人工智慧暨區塊鏈產業高峰會由KNOWING新聞、幣特財經、鍶科技發起與主辦，台灣玉山科技協會、SEMI國際半導體產業協會、財團法人商業發展研究院、TiEA台灣網路暨電子商務產業發展協會、台灣金融科技協會、比特幣及虛擬通貨發展協會、中華民國數位金融交易暨資料保護協會、TeSA台灣電子商務暨創業聯誼會擔任協辦單位，與參與者共同探討人工智慧與區塊鏈的最新趨勢。

紐約時報專欄作家佛里曼曾在著作中提及十輛「推土機」正在剷平世界。全球化告終，人工智慧與區塊鏈，則將在二十一世紀的第三個十年，開始抹平全球80億人。KNOWING新聞、幣特財經、鍶科技總編輯楊方儒歸納指出，從AI與Web3的激進成長來看，未來五到十年，將會有十輛新的推土機，剷平人類社會與職場工作。

人工智慧創造的生成式內容（Generative AI），自從2022年底，OpenAI發布ChatGPT，以及Google的LLM模型「Gemini」透過對話式AI平台「Bard」為人所用後，已被廣泛運用在生活、學業及工作中，這是第一輛堆土機。

隨之發布的AI繪圖生成平台Midjourney ，讓你不用拿起畫筆，下指令就能在短短數秒內完成多幅畫作，美編與設計師都很害怕被取代，諸多手機遊戲公司更已經將Computer Graphics部門大舉裁員！Midjourney與Leonardo.ai，還有OpenAI提供給微軟小畫家的「DALL·E」，這些持續精進的AI繪圖生成平台，是第二輛推土機。

其他如輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳曾展示的AI即時作曲能力、AI主播與VTuber取代美女主播、GitHub Copilot快速產出程式碼結構、Tesla與Waymo等自駕模式、比特幣等數萬種加密貨幣的發行權被解放、穩定幣如大陸政府力推的數位人民幣（CBDC）與掛鉤美元的USDT和USDC、NFT成為新世代的行銷工具，以及蘋果推出Vision Pro等VR與AR等頭戴設備加速元宇宙的到來，世界上已出現十輛堆土機，AI開始顛覆你我的生活與工作。

國發會前主委陳美伶觀察，台灣網路原生的年輕世代，躍上世界舞台確實不容易，但Web3確實是一大機會，期待台灣電子產業的大哥們，可以認真的與網路新創公司合作，挹注更多的資金與資源，發揮「由軟帶硬」的正向循環！關鍵在於，台灣政府與公部門只是扮演推手的角色，真正在新興產業衝鋒陷陣的，仍是年輕有活力的新創團隊，只不過，在資金與人才上的缺乏，以及台灣長期在Web2時代的失落，都造成台灣始終「重硬輕軟」。