慶旺「山湖觀」隱富澄清湖大華特區 22層景觀宅

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慶旺建設繼美術高峰會、文化高峰會、民生高峰會口碑力作精彩完銷後，再次推出全新作品「山湖觀」，座落高雄傳奇富人區澄清湖特區，層峰22樓、一層兩戶君質宅邸，現已全新落成。慶旺建設全新作品「山湖觀」基地位於澄清湖特區的大華社區內，美式氛圍純住宅特區，鬧中取靜適居環境，返家就能回歸自然獨有寧靜純粹，一直以來就是高雄上市櫃企業主、政商名流住宅首選區段。

為滿足層峰家族對居宅的要求，慶旺建設「山湖觀」打造高22層樓凌空獨院，一層2席，君質67坪，戶戶居高眺遠，三面迎光格局，13米大面寬湖景視野，在家坐享自然風光，國際級空中花園，凌空視野交錯層規劃，兼顧景觀享受與居家高隱私，並導入最新科技，社區全公設空間採臉部辨識系統，以智慧人性化配備，再次引領區域建築風潮，成就未來趨勢生活，吸引企業主、醫生、教授等名流眼光。

深耕大高雄地區，專注打造氣質精品宅邸的慶旺建設，以人為出發企業精神，不只專鑄豪宅，更是致力打造世代宜居的傳承好宅，歷年來建案選址皆以人文、景觀價值為購地思維，以建築高品質與優質選地、適宜居住的坪效空間規劃，建立起精品宅邸的品牌好口碑。慶旺建設為將來推案儲備能量，近期於苓雅和平路上、中都特區、仁武灣北重劃區以及亞灣特貿六等高雄精華地段，仍持續購入土地，未來推案動向也備受市場各界關注。